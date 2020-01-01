Сами сдали ЕГЭ на 90+, поступили в топ-вуз и ежегодно пишут досрочный ЕГЭ

Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятно

Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах

Выступают на образовательных форумах и в школах, ведут курсы для школьных учителей