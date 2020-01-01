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Пробный экзамен с разбором от преподавателя
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Результаты первой части сразу после экзамена
Разбор второй части на индивидуальном уроке с преподавателем
По каким предметам проходят пробники?
8-9 классы
Математика, Русский язык
10-11 классы
Математика, Русский язык, Обществознание
Как проходит пробник?
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