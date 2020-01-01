Урок в MAXIMUM
- Интерактивные уроки
- Только нужная для экзамена теория и много практики
- Мотивация на успешную учебу
Занятия с репетитором
- Скучная зубрежка
- Теория, которая никогда не пригодится
- Уроки ради уроков, нет мотивации
Как проходит урок?
1
Персональное занятие с преподавателем в Maximum, длится 60 минут
2
Преподаватель объяснит проблемную тему или разберёт конкретные задания по запросу ученика
3
Ученик получит ответы на все вопросы, рекомендации для дальнейшей подготовки и заряд мотивации
Выберите класс и предмет
Математика
390 руб.
Русский язык
390 руб.
Обществознание
390 руб.
Почему обращаются к нам
225000 учеников
по всей России
98,7% учеников
по гарантии поступления прошли на бюджет
Более 100 экспертов,
разрабатывают материалы для курсов
О преподавателях
- Сами сдали ЕГЭ на 90+, поступили в топ-вуз и ежегодно пишут досрочный ЕГЭ
- Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятно
- Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах
- Выступают на образовательных форумах и в школах, ведут курсы для школьных учителей
- Находят общий язык с подростками, не ругают за ошибки, отвечают на вопросы
Проверьте сами!
FAQ
Как проходит урок?На уроке мы разбираем конкретный запрос ученика. Перед уроком преподаватель связывается с учеником и уточняет, какую тему или задание он бы хотел разобрать.
Как подключиться к уроку? Что делать после покупки?В течение 7-ми дней ваш преподаватель свяжется с вами, чтобы уточнить дату и время урока, а также узнать, какую тему хочет разобрать ученик.
В каком формате проходит урок?Урок проходит в онлайн формат в нашем модуле.
Какое устройство лучше использовать для урока: компьютер или телефон?Вы можете использовать любое устройство, но мы рекомендуем использовать компьютер или ноутбук. Так получать знания будет комфортнее для вас.
Нужны ли камера и микрофон на занятии?Чтобы погрузиться в атмосферу занятия, чтобы преподаватель мог отслеживать вовлеченность ученика на уроке и чтобы сделать обучение по-настоящему эффективным, мы просим включать камеру и микрофон.
Какой результат урока?Ученик закроет пробелы в знаниях по западающей теме и замотивируется на успешную учебу.