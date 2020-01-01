8 (800) 500-31-98
8 (800) 500-31-98
Maximum VS Репититор
Как проходит урок
Цены
Почему обращаются к нам
Преподаватели
FAQ

Урок в MAXIMUM

  • Интерактивные уроки
  • Только нужная для экзамена теория и много практики
  • Мотивация на успешную учебу

Занятия с репетитором

  • Скучная зубрежка
  • Теория, которая никогда не пригодится
  • Уроки ради уроков, нет мотивации

Как проходит урок?

1
Персональное занятие с преподавателем в Maximum, длится 60 минут
2
Преподаватель объяснит проблемную тему или разберёт конкретные задания по запросу ученика
3
Ученик получит ответы на все вопросы, рекомендации для дальнейшей подготовки и заряд мотивации

Выберите класс и предмет

Математика
390 руб.
Русский язык
390 руб.
Обществознание
390 руб.

Почему обращаются к нам

225000 учеников
по всей России
98,7% учеников
по гарантии поступления прошли на бюджет
Более 100 экспертов,
разрабатывают материалы для курсов

О преподавателях

  • Сами сдали ЕГЭ на 90+, поступили в топ-вуз и ежегодно пишут досрочный ЕГЭ
  • Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятно
  • Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах
  • Выступают на образовательных форумах и в школах, ведут курсы для школьных учителей
  • Находят общий язык с подростками, не ругают за ошибки, отвечают на вопросы
Проверьте сами!

FAQ

  1. Как проходит урок?

    На уроке мы разбираем конкретный запрос ученика. Перед уроком преподаватель связывается с учеником и уточняет, какую тему или задание он бы хотел разобрать.

  2. Как подключиться к уроку? Что делать после покупки?

    В течение 7-ми дней ваш преподаватель свяжется с вами, чтобы уточнить дату и время урока, а также узнать, какую тему хочет разобрать ученик.

  3. В каком формате проходит урок?

    Урок проходит в онлайн формат в нашем модуле.

  4. Какое устройство лучше использовать для урока: компьютер или телефон?

    Вы можете использовать любое устройство, но мы рекомендуем использовать компьютер или ноутбук. Так получать знания будет комфортнее для вас.

  5. Нужны ли камера и микрофон на занятии?

    Чтобы погрузиться в атмосферу занятия, чтобы преподаватель мог отслеживать вовлеченность ученика на уроке и чтобы сделать обучение по-настоящему эффективным, мы просим включать камеру и микрофон.

  6. Какой результат урока?

    Ученик закроет пробелы в знаниях по западающей теме и замотивируется на успешную учебу.