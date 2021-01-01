Курс по итоговому
сочинению 2020
Курс по итоговому
сочинению 2020
от преподавателя
Программа курса
Структура и клише итогового сочинения
Аргументация – разбор произведений
Семинар по орфографии и пунктуации
Речевые и грамматические ошибки
Чему научим?
Подбирать и правильно раскрывать аргументы
Выстраивать логичное и структурное рассуждение
Избегать речевых и грамматических ошибок
Исправить индивидуальные ошибки после 2 пробных сочинений
Стоимость курса
1990 ₽ за курс
Преподаватели
Алёна Медына
- Предмет: Русский язык
- Вуз: МГУ
- Специальность: Преподаватель
- Оценка на ОГЭ: 5
- Баллы на ЕГЭ: 96
Ксения Тихонова
- Предмет: Русский язык
- Вуз: МГУ
- Специальность: Журналистика
- Оценка на ОГЭ: 5
- Баллы на ЕГЭ: 98
Алина Косова
- Предмет: Русский язык
- Вуз: МПГУ им. В.И. Ленина
- Специальность: Педагогика
- Оценка на ОГЭ: 5
- Баллы на ЕГЭ: 100
Ксения Козюкова
- Предмет: Математика
- Вуз: РЭУ им. Г.В. Плеханова
- Специальность: Преподователь
- Оценка на ОГЭ: 5
- Баллы на ЕГЭ: 85
Тимур Уткузов
- Предмет: Физика
- Вуз: МГУ
- Специальность: Преподаватель
- Оценка на ОГЭ: 5
- Баллы на ЕГЭ: 98
Ксения Арестова
- Предмет: Биология
- Вуз: УрФУ
- Специальность: Преподаватель
- Оценка на ОГЭ: 5
- Баллы на ЕГЭ: 92
Артём Мушта
- Предмет: Обществознание
- Вуз: СПбГУ
- Специальность: Преподаватель
- Оценка на ОГЭ: 5
- Баллы на ЕГЭ: 90
Дарья Сарычева
- Предмет: Математика
- Вуз: МГПУ
- Специальность: Иностранные языки
- Оценка на ОГЭ: 5
- Баллы на ЕГЭ: 94
Данил Конев
- Предмет: История
- Вуз: СПбГУ
- Специальность: Преподаватель
- Оценка на ОГЭ: 5
- Баллы на ЕГЭ: 98
Ирина Москалёва
- Предмет: Химия
- Вуз: ПСПбГМУ им. И.П. Павлова
- Специальность: Лечебное дело
- Оценка на ОГЭ: 5
- Баллы на ЕГЭ: 86
Григорий Подсекин
- Предмет: Информатика
- Вуз: СПБГЭТУ «ЛЭТИ»
- Специальность: Информ. технологии
- Оценка на ОГЭ: 5
- Баллы на ЕГЭ: 97
Полина Неверова
- Предмет: Литература
- Вуз: МГУ
- Специальность: Филология
- Оценка на ОГЭ: 5
- Баллы на ЕГЭ: 100