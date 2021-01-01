Курс по итоговому
сочинению 2020

Курс по итоговому
сочинению 2020

  • Узнаешь, как написать сочинение на высокий балл
  • Научишься подбирать правильные аргументы
  • Напишешь 2 пробных сочинения с разбором
    от преподавателя
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Программа курса

Структура и клише итогового сочинения

Аргументация – разбор произведений

Семинар по орфографии и пунктуации

Речевые и грамматические ошибки

Чему научим?

Подбирать и правильно раскрывать аргументы
Выстраивать логичное и структурное рассуждение
Избегать речевых и грамматических ошибок
Исправить индивидуальные ошибки после 2 пробных сочинений

Стоимость курса

  • 4 онлайн-занятия
  • 2 пробных сочинения с проверкой преподавателем
  • Семинары по орфографии и пунктуации
  • Семинары по речевым ошибкам

1990 ₽ за курс

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Преподаватели

Алёна Медына

  • Предмет: Русский язык
  • Вуз: МГУ
  • Специальность: Преподаватель
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 96

Ксения Тихонова

  • Предмет: Русский язык
  • Вуз: МГУ
  • Специальность: Журналистика
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 98

Алина Косова

  • Предмет: Русский язык
  • Вуз: МПГУ им. В.И. Ленина
  • Специальность: Педагогика
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 100

Ксения Козюкова

  • Предмет: Математика
  • Вуз: РЭУ им. Г.В. Плеханова
  • Специальность: Преподователь
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 85

Тимур Уткузов

  • Предмет: Физика
  • Вуз: МГУ
  • Специальность: Преподаватель
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 98

Ксения Арестова

  • Предмет: Биология
  • Вуз: УрФУ
  • Специальность: Преподаватель
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 92

Артём Мушта

  • Предмет: Обществознание
  • Вуз: СПбГУ
  • Специальность: Преподаватель
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 90

Дарья Сарычева

  • Предмет: Математика
  • Вуз: МГПУ
  • Специальность: Иностранные языки
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 94

Данил Конев

  • Предмет: История
  • Вуз: СПбГУ
  • Специальность: Преподаватель
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 98

Ирина Москалёва

  • Предмет: Химия
  • Вуз: ПСПбГМУ им. И.П. Павлова
  • Специальность: Лечебное дело
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 86

Григорий Подсекин

  • Предмет: Информатика
  • Вуз: СПБГЭТУ «ЛЭТИ»
  • Специальность: Информ. технологии
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 97

Полина Неверова

  • Предмет: Литература
  • Вуз: МГУ
  • Специальность: Филология
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 100