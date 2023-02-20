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📑 В модуле вы сможете пройти вступительное испытание и претендовать на полностью оплаченную подготовку к ЕГЭ и ОГЭ за счет MAXIMUM Education.

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Подробности участия в грантовой программе

  1. Условия грантовой программы «MAXIMUM Будущее»
  2. Почему обучение бесплатно для ученика?
  3. Подробнее о компании MAXIMUM Education
  4. Что нужно для получения гранта?
  5. Почему отбор на грант происходит через тестирование?
  6. Можно ли подать заявку на несколько предметов?
  7. Почему грант выдается только на один предмет?
  8. Если я успешно пройду вступительные испытания по нескольким предметам, на какой предмет мне дадут грант?
  9. Какие критерии получения гранта?
  10. Возможно ли полноценно подготовиться к выпускным экзаменам?

Что входит в программу обучения?

  1. Программа обучения «Математика ЕГЭ»
  2. Программа обучения «Русский язык ЕГЭ»
  3. Программа обучения «Обществознание ЕГЭ»
  4. Программа обучения «Математика ОГЭ»
  5. Программа обучения «Русский язык ОГЭ»