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📑 В модуле вы сможете пройти вступительное испытание и претендовать на полностью оплаченную подготовку к ЕГЭ и ОГЭ за счет MAXIMUM Education.
🔥Количество мест ограничено
📑 В модуле вы сможете пройти вступительное испытание и претендовать на полностью оплаченную подготовку к ЕГЭ и ОГЭ за счет MAXIMUM Education.
🔥Количество мест ограничено
Подробности участия в грантовой программе
- Условия грантовой программы «MAXIMUM Будущее»
- Почему обучение бесплатно для ученика?
- Подробнее о компании MAXIMUM Education
- Что нужно для получения гранта?
- Почему отбор на грант происходит через тестирование?
- Можно ли подать заявку на несколько предметов?
- Почему грант выдается только на один предмет?
- Если я успешно пройду вступительные испытания по нескольким предметам, на какой предмет мне дадут грант?
- Какие критерии получения гранта?
- Возможно ли полноценно подготовиться к выпускным экзаменам?
Что входит в программу обучения?
- Программа обучения «Математика ЕГЭ»
- Программа обучения «Русский язык ЕГЭ»
- Программа обучения «Обществознание ЕГЭ»
- Программа обучения «Математика ОГЭ»
- Программа обучения «Русский язык ОГЭ»