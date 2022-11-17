Код будущего

Бесплатный годовой курс по программированию
на Python с нуля для 8-11 классов
Курсы на 2023 год
Язык программирования Python
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Доступный

Простой и понятный язык для начала изучения школьниками и студентами

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Встречается в ЕГЭ

Успешная сдача экзамена ЕГЭ по информатике требует знание этого языка

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Востребован

Множество известных проектов написаны именно на Python, например: Minecraft и Вконтакте

Результаты после прохождения курса

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Найден 1 курс

🌐 Онлайн
🆓 Бесплатно
🖥 Python
Курс по программированию на Python
Проект при поддержке Минцифры России
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  • 💻 80% практики, 20% теории
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72,000
Бесплатно

Программа курса

  1. Модуль 1. Junior - 36 ак. часов
  2. Модуль 2. Middle - 36 ак. часов
  3. Модуль 3. Senior - 36 ак. часов
  4. Модуль 4. Expert - 36 ак. часов
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