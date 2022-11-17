Код будущего
Бесплатный годовой курс по программированию
на Python с нуля для 8-11 классов
на Python с нуля для 8-11 классов
Язык программирования Python
Доступный
Простой и понятный язык для начала изучения школьниками и студентами
Встречается в ЕГЭ
Успешная сдача экзамена ЕГЭ по информатике требует знание этого языка
Востребован
Множество известных проектов написаны именно на Python, например: Minecraft и Вконтакте
Результаты после прохождения курса
Найден 1 курс
🌐 Онлайн
🆓 Бесплатно
🖥 Python
Курс по программированию на Python
Проект при поддержке Минцифры России
- 👩🏻💻 Онлайн обучение на платформе с поддержкой искусственного интеллекта
- 💻 80% практики, 20% теории
- 🎲 Игровые методики обучения
- 🔥 Постоянный доступ к курсу
Программа курса
- Модуль 1. Junior - 36 ак. часов
- Модуль 2. Middle - 36 ак. часов
- Модуль 3. Senior - 36 ак. часов
- Модуль 4. Expert - 36 ак. часов
Остались вопросы?
Задайте их эксперту по поступлению на бесплатной консультации
Получите в подарок оценку знаний и профориентацию
Получите в подарок оценку знаний и профориентацию