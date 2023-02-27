Zoom — это сервис для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и создания групповых чатов.





Основные функции:

Интегрированное HD-видео и аудио. Организатор может выключать и включать микрофон участников, а также выключать видео и запрашивать включение видео у всех участников;

Опция демонстрации экрана (одного или нескольких участников);

Встроенная интерактивная доска: можно легко и быстро переключаться с демонстрации экрана на доску;

Чат, в котором можно писать сообщения, передавать файлы одному или всем участникам.





Официальный сайт: https://zoom.us

Страница загрузки: https://zoom.us/download

Стоимость: Базовая версия бесплатная





Как установить Zoom на компьютере / смартфоне / планшете:

Зайдите на страницу https://zoom.us/download и выберите нужную опцию.

Для компьютера: “Клиент Zoom для конференций”

Для смартфона / планшета: “Мобильные приложения Zoom”





Установка на компьютере:

Скачайте файл из раздела “Клиент Zoom для конференций”. После загрузки откройте файл запуска программы и выберите опцию “Войти в”.









Регистрация на платформе

1. Зайдите на страницу платформы: https://zoom.us

2. В правом верхнем углу нажмите на кнопку “Зарегистрируйтесь бесплатно”









3. Введите адрес вашей почты и нажмите “Регистрация”.









4. После регистрации на эту почту будет отправлено автоматически сгенерированное письмо для подтверждения активации аккаунта. Откройте письмо и нажмите кнопку “Активировать аккаунт”.









5. Вы будете автоматически перенаправлены на страницу, где необходимо указать ФИО и создать пароль.









6. Готово! Вы зарегистрировались на платформе Zoom.