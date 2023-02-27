Технические вопросы

Как настроить работу Zoom
Курсы на 2023 год

Zoom — это сервис для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и создания групповых чатов. 


Основные функции: 

  • Интегрированное HD-видео и аудио. Организатор может выключать и включать микрофон участников, а также выключать видео и запрашивать включение видео у всех участников; 
  • Опция демонстрации экрана (одного или нескольких участников); 
  • Встроенная интерактивная доска: можно легко и быстро переключаться с демонстрации экрана на доску; 
  • Чат, в котором можно писать сообщения, передавать файлы одному или всем участникам.


Официальный сайт: https://zoom.us 

Страница загрузки: https://zoom.us/download 

Стоимость: Базовая версия бесплатная 


Как установить Zoom на компьютере / смартфоне / планшете: 

Зайдите на страницу https://zoom.us/download и выберите нужную опцию. 

Для компьютера: “Клиент Zoom для конференций” 

Для смартфона / планшета: “Мобильные приложения Zoom” 


Установка на компьютере: 

Скачайте файл из раздела “Клиент Zoom для конференций”. После загрузки откройте файл запуска программы и выберите опцию “Войти в”. 



Регистрация на платформе 

1. Зайдите на страницу платформы: https://zoom.us 

2. В правом верхнем углу нажмите на кнопку “Зарегистрируйтесь бесплатно” 



3. Введите адрес вашей почты и нажмите “Регистрация”. 



4. После регистрации на эту почту будет отправлено автоматически сгенерированное письмо для подтверждения активации аккаунта. Откройте письмо и нажмите кнопку “Активировать аккаунт”. 



5. Вы будете автоматически перенаправлены на страницу, где необходимо указать ФИО и создать пароль. 



6. Готово! Вы зарегистрировались на платформе Zoom. 

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