Zoom — это сервис для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и создания групповых чатов.
Основные функции:
- Интегрированное HD-видео и аудио. Организатор может выключать и включать микрофон участников, а также выключать видео и запрашивать включение видео у всех участников;
- Опция демонстрации экрана (одного или нескольких участников);
- Встроенная интерактивная доска: можно легко и быстро переключаться с демонстрации экрана на доску;
- Чат, в котором можно писать сообщения, передавать файлы одному или всем участникам.
Официальный сайт: https://zoom.us
Страница загрузки: https://zoom.us/download
Стоимость: Базовая версия бесплатная
Как установить Zoom на компьютере / смартфоне / планшете:
Зайдите на страницу https://zoom.us/download и выберите нужную опцию.
Для компьютера: “Клиент Zoom для конференций”
Для смартфона / планшета: “Мобильные приложения Zoom”
Установка на компьютере:
Скачайте файл из раздела “Клиент Zoom для конференций”. После загрузки откройте файл запуска программы и выберите опцию “Войти в”.
Регистрация на платформе
1. Зайдите на страницу платформы: https://zoom.us
2. В правом верхнем углу нажмите на кнопку “Зарегистрируйтесь бесплатно”
3. Введите адрес вашей почты и нажмите “Регистрация”.
4. После регистрации на эту почту будет отправлено автоматически сгенерированное письмо для подтверждения активации аккаунта. Откройте письмо и нажмите кнопку “Активировать аккаунт”.
5. Вы будете автоматически перенаправлены на страницу, где необходимо указать ФИО и создать пароль.
6. Готово! Вы зарегистрировались на платформе Zoom.