В процессе обучения у ученика есть возможность зарабатывать баллы и менять их на подарки (при наличии акций)

В своем личном кабинете ученик может найти соответствующую информацию в разделе Баллы и бонусы.





Что такое баланс?

Это сумма баллов по всем курсам MAXIMUM.

За 1 занятие можно набрать максимум 160 баллов:

100 баллов за все задания к занятию, решенные верно с 3-х попыток;

60 баллов за посещение занятия/вебинара/просмотр записи вебинара.





Как получить баллы?

Надо выполнять домашние задания и посещать занятия. Либо смотреть уроки в записи.

За посещение занятий и решение практических заданий ученик получает рейтинговые баллы. За баллы можно покупать ценные подарки от MAXIMUM Education (промокоды, мерч, курсы и др).





Раздел, в котором можно подать заявку на приобретение подарков в обмен на баллы:





В самом низу страницы будет доступна информация по текущим акциям. Если на данный момент нет никаких предложений, тогда страница будет пустая.

Это значит, что на данный момент нет точных сроков проведения акций. Актуальную информацию о подарках и акциях можно отслеживать самостоятельно в личном кабинете в разделе баллы и бонусы либо вступить в группу ВКонтакте и ждать новостей там.





При возникновении вопросов о процессе обучения вы всегда можете обратиться в службу поддержки.