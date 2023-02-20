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📑 В модуле вы сможете пройти вступительное испытание и претендовать на полностью оплаченную подготовку к ЕГЭ и ОГЭ за счет MAXIMUM Education.

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Подробности участия в грантовой программе

  1. Условия грантовой программы «Максимум Будущее»
  2. Почему обучение бесплатно для ученика?
  3. Подробнее о деятельности компании Maximum Education
  4. Почему отбор на грант происходит через тестирование?
  5. Можно ли подать заявку на несколько предметов?
  6. Почему грант дается на 1 предмет?
  7. Если я успешно пройду вступительные испытания по нескольким предметам, на какой предмет мне дадут грант?
  8. Каковы критерии получения гранта?
  9. Возможно ли полноценно подготовиться к выпускным экзаменам?
  10. Какова программа обучения?