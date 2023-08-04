Тест триала в кнопке

Тест триала в кнопке
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Пробная неделя занятий
в MAXIMUM Education
1. Выберите предмет, введите свои данные и зарегистрируйтесь
2. Получите письмо с доступом на указанную почту
3.Перейдите в личный кабинет по ссылке и начинайте учиться

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не требуется
Выберите предмет:
В какой класс поступает ученик

Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных﻿

Согласен на получение маркетинговых рассылок

Пробная неделя занятий
в MAXIMUM Education
1. Выберите предмет, введите свои данные и зарегистрируйтесь
2. Получите письмо с доступом на указанную почту
3.Перейдите в личный кабинет по ссылке и начинайте учиться

Привязывать карту для подключения
не требуется
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В какой класс поступает ученик

Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных﻿

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  • 11 класс
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  • 7 класс

Найдено 10 предложений

👩‍🏫 1 на 1
🌐 Онлайн
Индивидуальные онлайн-уроки
Интенсивная персональная подготовка по физике
  • 🧐 Персональная стратегия подготовки
  • 🙋 Интенсивная  2-х месячная программа по последним изменениям ФИПИ
  • 💻 Формат 1 на 1 с возможностью выбора расписания
  • 📚 25 ак.часов занятий, практические задания и связь с преподавателем 24/7
  • 📖 Пробный экзамен и индивидуальный разбор с экспертом
От 1 800 ₽ за ак. час
👩‍🏫 1 на 1
🌐 Онлайн
Индивидуальные онлайн-уроки
Интенсивная персональная подготовка по физике
  • 🧐 Персональная стратегия закрытия пробелов
  • 🙋 Интенсивная  2-х месячная программа с учетом исходного уровня знаний ученика
  • 💻 Формат 1 на 1 с возможностью выбора расписания
  • 📚 25 ак.часов занятий, практические задания и связь с преподавателем 24/7
От 1 800 ₽ за ак. час
👩‍🏫 1 на 1
🌐 Онлайн
Индивидуальные онлайн-уроки
Интенсивная персональная подготовка по информатике
  • 🧐 Персональная стратегия подготовки
  • 🙋 Интенсивная  2-х месячная программа по последним изменениям ФИПИ
  • 💻 Формат 1 на 1 с возможностью выбора расписания
  • 📚 25 ак.часов занятий, практические задания и связь с преподавателем 24/7
  • 📖 Пробный экзамен и индивидуальный разбор с экспертом
От 1 800 ₽ за ак. час
Онлайн
1 на 1
5 индивидуальных уроков
Интенсивная предметная подготовка
  • 🧐 Персональная стратегия закрытия пробелов
  • 🙋 Интенсивные занятия с учетом исходного уровня знаний ученика
  • 💻 Формат 1 на 1 с возможностью выбора расписания
  • 📚 15 ак.часов занятий, практические задания и связь с преподавателем 24/7
  • 🔔 Пробный экзамен с разбором эксперта
23 000 ₽ за весь курс
Онлайн
1 на 1
8 индивидуальных уроков
Интенсивная предметная подготовка
  • 🧐 Персональная стратегия закрытия пробелов
  • 🙋 Интенсивные занятия с учетом исходного уровня знаний ученика
  • 💻 Формат 1 на 1 с возможностью выбора расписания
  • 📚 21 ак.час занятий, практические задания и связь с преподавателем 24/7
  • 🔔 Пробный экзамен с разбором эксперта
30 000 ₽ за весь курс
🌐 Онлайн
⭐ 8-9 класс
⏳ 6 месяцев
Подготовка к ОГЭ-2023 «Стандарт»
Персонализированный курс с индивидуальным подходом к каждому ученику
  • 💻 Уникальные вебинары и проверка домашки
  • 📚 Группы до 90 человек
  • 📆 Каждый месяц 8 уроков по 1ч 15мин
  • 🧐 3 пробных экзамена и индивидуальный разбор ошибок

  • 🎁 Дарим курс на вуз и 3 личные встречи с наставником
6 300 ₽ в месяц
🌐 Онлайн
⭐ 10-11 класс
⏳ 6 месяцев
Сдать ЕГЭ и поступить на бюджет
Онлайн-вебинары для мотивированных учеников
  • 💻 Уникальные вебинары и проверка домашки
  • 📚 Группы до 90 человек
  • 📆 Каждый месяц 8 уроков по 1ч 15мин
  • 🧐 3 пробных экзамена и индивидуальный разбор ошибок

  • 🎁 Дарим курс на вуз и 5 личных встреч с наставником
6 300 ₽ в месяц
20 учеников
2 раза в неделю
5 месяцев
Курс по математике
онлайн в мини-группах
  • Образовательная программа онлайн обучения из любой точки мира с регулярными личными беседами и психологической подготовкой к экзамену
  • 🙋🏻‍♀️ Связь с преподавателем 24/7
  • 💯 3 симуляции экзамена
  • 📃 Актуальные материалы по кодификатору ФИПИ
  • 📍 Персональный план подготовки
451 ₽ за занятие
200,000
20 000 ₽ за курс
🌐 Онлайн
📚 ОГЭ
🎁 Дарим подарки
Итоговое собеседование 2023
🎁 Дарим сборник полезных материалов для учеников и их родителей

  • 💻 3 онлайн-урока по 1ч 30 мин
  • ⭐ 1 раз в неделю
  • 👩🏻‍💼 Разбор всех этапов собеседования с экспертом
  • 📝 Алгоритмы подготовки к каждому заданию
  • 😎 Техника работы со стрессом и страхом
301 ₽
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1 на 1
Старт в сентябре
Карта вузов
Индивидуальное сопровождение в вуз
Выберем лучший вуз, оценим и повысим шансы поступления на бюджет
  • 🙋 Помощь в выборе направления и вуза
  • 🗺️ Составление индивидуальных карт вузов и помощь в подаче документов
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  • 📌 Персональная работа с подростком 24/7 и 12 семейных консультаций
1 860 ₽ за ак. час