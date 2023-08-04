Пробная неделя занятий

в MAXIMUM Education

1. Выберите предмет, введите свои данные и зарегистрируйтесь

2. Получите письмо с доступом на указанную почту

3.Перейдите в личный кабинет по ссылке и начинайте учиться



Привязывать карту для подключения

не требуется