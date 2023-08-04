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Пробная неделя занятий
в MAXIMUM Education
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2. Получите письмо с доступом на указанную почту
3.Перейдите в личный кабинет по ссылке и начинайте учиться
Привязывать карту для подключения
не требуется
Пробная неделя занятий
в MAXIMUM Education
в MAXIMUM Education
1. Выберите предмет, введите свои данные и зарегистрируйтесь
2. Получите письмо с доступом на указанную почту
3.Перейдите в личный кабинет по ссылке и начинайте учиться
Привязывать карту для подключения
не требуется
2. Получите письмо с доступом на указанную почту
3.Перейдите в личный кабинет по ссылке и начинайте учиться
Привязывать карту для подключения
не требуется
Пробная неделя занятий
в MAXIMUM Education
в MAXIMUM Education
1. Выберите предмет, введите свои данные и зарегистрируйтесь
2. Получите письмо с доступом на указанную почту
3.Перейдите в личный кабинет по ссылке и начинайте учиться
Привязывать карту для подключения
не требуется
2. Получите письмо с доступом на указанную почту
3.Перейдите в личный кабинет по ссылке и начинайте учиться
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Класс Класс
Найдено 10 предложений
👩🏫 1 на 1
🌐 Онлайн
Индивидуальные онлайн-уроки
Интенсивная персональная подготовка по физике
- 🧐 Персональная стратегия подготовки
- 🙋 Интенсивная 2-х месячная программа по последним изменениям ФИПИ
- 💻 Формат 1 на 1 с возможностью выбора расписания
- 📚 25 ак.часов занятий, практические задания и связь с преподавателем 24/7
- 📖 Пробный экзамен и индивидуальный разбор с экспертом
👩🏫 1 на 1
🌐 Онлайн
Индивидуальные онлайн-уроки
Интенсивная персональная подготовка по физике
- 🧐 Персональная стратегия закрытия пробелов
- 🙋 Интенсивная 2-х месячная программа с учетом исходного уровня знаний ученика
- 💻 Формат 1 на 1 с возможностью выбора расписания
- 📚 25 ак.часов занятий, практические задания и связь с преподавателем 24/7
👩🏫 1 на 1
🌐 Онлайн
Индивидуальные онлайн-уроки
Интенсивная персональная подготовка по информатике
- 🧐 Персональная стратегия подготовки
- 🙋 Интенсивная 2-х месячная программа по последним изменениям ФИПИ
- 💻 Формат 1 на 1 с возможностью выбора расписания
- 📚 25 ак.часов занятий, практические задания и связь с преподавателем 24/7
- 📖 Пробный экзамен и индивидуальный разбор с экспертом
Онлайн
1 на 1
5 индивидуальных уроков
Интенсивная предметная подготовка
- 🧐 Персональная стратегия закрытия пробелов
- 🙋 Интенсивные занятия с учетом исходного уровня знаний ученика
- 💻 Формат 1 на 1 с возможностью выбора расписания
- 📚 15 ак.часов занятий, практические задания и связь с преподавателем 24/7
- 🔔 Пробный экзамен с разбором эксперта
Онлайн
1 на 1
8 индивидуальных уроков
Интенсивная предметная подготовка
- 🧐 Персональная стратегия закрытия пробелов
- 🙋 Интенсивные занятия с учетом исходного уровня знаний ученика
- 💻 Формат 1 на 1 с возможностью выбора расписания
- 📚 21 ак.час занятий, практические задания и связь с преподавателем 24/7
- 🔔 Пробный экзамен с разбором эксперта
🌐 Онлайн
⭐ 8-9 класс
⏳ 6 месяцев
Подготовка к ОГЭ-2023 «Стандарт»
Персонализированный курс с индивидуальным подходом к каждому ученику
- 💻 Уникальные вебинары и проверка домашки
- 📚 Группы до 90 человек
- 📆 Каждый месяц 8 уроков по 1ч 15мин
- 🧐 3 пробных экзамена и индивидуальный разбор ошибок
- 🎁 Дарим курс на вуз и 3 личные встречи с наставником
🌐 Онлайн
⭐ 10-11 класс
⏳ 6 месяцев
Сдать ЕГЭ и поступить на бюджет
Онлайн-вебинары для мотивированных учеников
- 💻 Уникальные вебинары и проверка домашки
- 📚 Группы до 90 человек
- 📆 Каждый месяц 8 уроков по 1ч 15мин
- 🧐 3 пробных экзамена и индивидуальный разбор ошибок
- 🎁 Дарим курс на вуз и 5 личных встреч с наставником
20 учеников
2 раза в неделю
5 месяцев
Курс по математике
онлайн в мини-группах
- Образовательная программа онлайн обучения из любой точки мира с регулярными личными беседами и психологической подготовкой к экзамену
- 🙋🏻♀️ Связь с преподавателем 24/7
- 💯 3 симуляции экзамена
- 📃 Актуальные материалы по кодификатору ФИПИ
- 📍 Персональный план подготовки
🌐 Онлайн
📚 ОГЭ
🎁 Дарим подарки
Итоговое собеседование 2023
🎁 Дарим сборник полезных материалов для учеников и их родителей
- 💻 3 онлайн-урока по 1ч 30 мин
- ⭐ 1 раз в неделю
- 👩🏻💼 Разбор всех этапов собеседования с экспертом
- 📝 Алгоритмы подготовки к каждому заданию
- 😎 Техника работы со стрессом и страхом
1 на 1
Старт в сентябре
Карта вузов
Индивидуальное сопровождение в вуз
Выберем лучший вуз, оценим и повысим шансы поступления на бюджет
- 🙋 Помощь в выборе направления и вуза
- 🗺️ Составление индивидуальных карт вузов и помощь в подаче документов
- 📈 Профилактика эмоционального выгорания и мотивация на протяжении года
- 📌 Персональная работа с подростком 24/7 и 12 семейных консультаций