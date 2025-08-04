Достоинства: Формат обучения, квалифицированные преподаватели

Недостатки: не нашли

Хочется поделиться своим положительным впечатлением о подготовки моей дочери к ЕГЭ в MAXIMUM Education. В первую очередь хочу отметить, что преподаватели заинтересованы именно в высоком результате, а не просто проводят занятия для галочки. У нас у дочери были проблемы с математикой и русским языком, пытались заниматься у репетиторов, но это не дало практически никаких результатов. В максимум занимаемся около 4 месяцев, сейчас учимся в 10 классе, считаю, что очень правильно, что мы начали готовиться заранее.

Также взяли курс по обществознанию, так как вероятнее всего будем его сдавать. За все время обучения хорошо подтянули предметы. Вся теоретическая база сразу закрепляется на практике. Также им постоянно предоставляют актуальную информацию по ЕГЭ и объясняют все тонкости самого экзамена, о которых не говорят в школе. Преподаватели по нашим предметам очень понимающие, стараются к каждому ребенку найти индивидуальный подход. Также у детей есть специальный чат, в котором они могут задать любой интересующий вопрос. Для меня конечно самое главное, что у ребенка уже есть очень заметный результат и появилась уверенность в себе и своих знания. Ходит на обучение она с удовольствием, о преподавателях отзывается только положительно. Надеемся на высокий бал на экзамене, думаю с такими крепкими знаниями, которые дочь получает в максимум, мы можем рассчитывать на бюджетное место в том ВУЗЕ, куда мы планируем поступать.





