IT-сфера — пространство безграничных возможностей

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Преференции от государства
Помощь в получении образования, ипотеки, сниженной налоговой нагрузки, отсрочки от армии и других социальных гарантий
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Множество направлений
Выбор вектора обучения по талантам и предпочтениям, первые заказы и стажировки уже после 9 месяцев обучения
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Высокий уровень дохода
Профессиональные навыки и знания позволяют программистам зарабатывать до 500 000 рублей в месяц
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Свобода перемещения и развития
Возможность удаленной работы со свободным графиком и постоянное изучение новых разработок и технологий
Parcel Sandbox

Как проходит обучение на курсе

Онлайн-формат
Занимайтесь из любой точки мира и делитесь идеями с одногруппниками в удобном чате
  • 1 онлайн-занятие в неделю
  • до 25 человек в группе
Очный формат
Занимайтесь в атмосфере IT-стартапа и заводите новых друзей
  • очное и онлайн-занятия 1 раз в неделю
  • до 15 учеников в группе

База знаний

Материалы и уроки в записи доступны 24/7, не отстанете, даже если пропустите занятие

Теория и практика

Все новые знания сразу будут применены на практике в учебных проектах

Стажировка

Уже после создания первых проектов можно начать карьеру в MAXIMUM Education

Мастер-классы

Вы получите эксклюзивные советы от программистов из ведущих IT-компаний

Телеграм бот

Напоминает вам об уроках и ДЗ, скидывает мотивационные сообщения и мемы

Поддержка куратора

Ответит на все ваши вопросы и сделает обучение комфортным, интересным и эффективным

Плюшек много не бывает

  • Мы сделали все, чтобы процесс обучения был динамичным и увлекательным
  • Скорее оставляй заявку!

Работы наших учеников с прошлого потока

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«Почему бесплатно?», «Какие перспективы?» и другие вопросы

  1. Что такое «Код будущего»?
  2. Кто может обучаться в рамках проекта «Код будущего»?
  3. Почему государство оплачивает обучение?
  4. Требуется ли дополнительная подготовка к обучению, специальные знания?
  5. Какая техника нужна для обучения по программам?
  6. Надо ли готовить домашние задания и сдавать контрольные работы на курсе?
  7. Критично ли пропустить занятие?
  8. Может ли студент пройти обучение?
  9. Какое будет расписание?
4 шага — и обучение в проекте «Код будущего» ваше

1. Оставьте заявку в форме

2. С 26 июля заполните заявление на выбранный курс на портале «Госуслуги» и загрузите справку об обучении

3. Пройдите вступительное тестирование

4. Выберите удобное расписание в нашем модуле
Вы:
В какой класс поступает ученик

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