IT-сфера — пространство безграничных возможностей
Преференции от государства
Помощь в получении образования, ипотеки, сниженной налоговой нагрузки, отсрочки от армии и других социальных гарантий
Множество направлений
Выбор вектора обучения по талантам и предпочтениям, первые заказы и стажировки уже после 9 месяцев обучения
Высокий уровень дохода
Профессиональные навыки и знания позволяют программистам зарабатывать до 500 000 рублей в месяц
Свобода перемещения и развития
Возможность удаленной работы со свободным графиком и постоянное изучение новых разработок и технологий
Как проходит обучение на курсе
Онлайн-формат
Занимайтесь из любой точки мира и делитесь идеями с одногруппниками в удобном чате
- 1 онлайн-занятие в неделю
- до 25 человек в группе
Очный формат
Занимайтесь в атмосфере IT-стартапа и заводите новых друзей
- очное и онлайн-занятия 1 раз в неделю
- до 15 учеников в группе
База знаний
Материалы и уроки в записи доступны 24/7, не отстанете, даже если пропустите занятие
Теория и практика
Все новые знания сразу будут применены на практике в учебных проектах
Стажировка
Уже после создания первых проектов можно начать карьеру в MAXIMUM Education
Мастер-классы
Вы получите эксклюзивные советы от программистов из ведущих IT-компаний
Телеграм бот
Напоминает вам об уроках и ДЗ, скидывает мотивационные сообщения и мемы
Поддержка куратора
Ответит на все ваши вопросы и сделает обучение комфортным, интересным и эффективным
Плюшек много не бывает
- Мы сделали все, чтобы процесс обучения был динамичным и увлекательным
- Скорее оставляй заявку!
Работы наших учеников с прошлого потока
«Почему бесплатно?», «Какие перспективы?» и другие вопросы
- Что такое «Код будущего»?
- Кто может обучаться в рамках проекта «Код будущего»?
- Почему государство оплачивает обучение?
- Требуется ли дополнительная подготовка к обучению, специальные знания?
- Какая техника нужна для обучения по программам?
- Надо ли готовить домашние задания и сдавать контрольные работы на курсе?
- Критично ли пропустить занятие?
- Может ли студент пройти обучение?
- Какое будет расписание?
4 шага — и обучение в проекте «Код будущего» ваше
1. Оставьте заявку в форме
2. С 26 июля заполните заявление на выбранный курс на портале «Госуслуги» и загрузите справку об обучении
3. Пройдите вступительное тестирование
4. Выберите удобное расписание в нашем модуле