Расписание программ

Код будущего – путевка в мир digital за счет государства
Курсы на 2023 год

  1. Как создать свой онлайн бизнес: курс по разработке сайтов с нуля MAXIMUM
  2. Открой мир программирования с нуля на Python MAXIMUM
  3. Создаем крутую графику: уроки дизайна с нуля MAXIMUM
  4. Кибергерои: на страже безопасности в интернете MAXIMUM
  5. Создание своей первой игры: курс для современных геймеров MAXIMUM
  6. От знаний к навыкам: программирование для юристов, журналистов и врачей MAXIMUM
  7. Информатика на Python MAXIMUM. Начальный уровень
  8. Информатика на Python MAXIMUM. Базовый уровень
  9. Создавай код без разработки: zerocoding и нейросети GPT MAXIMUM
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