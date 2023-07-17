Расписание программ
Код будущего – путевка в мир digital за счет государства
- Как создать свой онлайн бизнес: курс по разработке сайтов с нуля MAXIMUM
- Открой мир программирования с нуля на Python MAXIMUM
- Создаем крутую графику: уроки дизайна с нуля MAXIMUM
- Кибергерои: на страже безопасности в интернете MAXIMUM
- Создание своей первой игры: курс для современных геймеров MAXIMUM
- От знаний к навыкам: программирование для юристов, журналистов и врачей MAXIMUM
- Информатика на Python MAXIMUM. Начальный уровень
- Информатика на Python MAXIMUM. Базовый уровень
- Создавай код без разработки: zerocoding и нейросети GPT MAXIMUM
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