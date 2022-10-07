Курс +5 навыков для учебы
Поможем освоить пять основных алгоритмов для подготовки к ВПР и объясним, как учиться на 5+ в школе
Чему обучим на курсе
Делать домашние задания и готовиться к контрольным
Правильно вести конспекты
Развивать память и все запоминать
Управлять временем и грамотно планировать
Искусно работать с большими объемами информации
Полюбить учебу и повысить успеваемость
Класс Класс
Найдено 4 предложения
Найдено 4 предложения
5-7 классы
Курс для учеников 5-7 класса
Научим быстро и эффективно готовиться к ВПР и контрольным
- 📈3 вебинара длительностью 45 минут
- 📚Учим техникам для дальнейшей учёбы
- 💻Уроки доступны в записи для просмотра в удобное время
8 класс
Курс для учеников 8 класса
Научим быстро и эффективно готовиться к ВПР и контрольным
- 📈3 вебинара длительностью 45 минут
- 📚Учим техникам для дальнейшей учёбы
- 💻Уроки доступны в записи для просмотра в удобное время
9 класс
Курс для учеников 9 класса
Научим быстро запоминать информацию, эффективно готовиться к ОГЭ и ВПР
- 📈3 вебинара длительностью 45 минут
- 📚Учим техникам для дальнейшей учёбы
- 💻Уроки доступны в записи для просмотра в удобное время
10-11 классы
Курс для учеников 10-11 класса
Научим быстро запоминать информацию, эффективно готовиться к ВПР и ЕГЭ
- 📈3 вебинара длительностью 45 минут
- 📚Учим техникам для дальнейшей учёбы
- 💻Уроки доступны в записи для просмотра в удобное время
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