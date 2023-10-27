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Все об олимпиадах: как поступить без ЕГЭ и другие льготы для победителей
Все об олимпиадах: как поступить без ЕГЭ и другие льготы для победителей
Расскажем:
- как можно пройти на бюджет в топовый вуз без сложного конкурса по ЕГЭ
- как избежать жесткой конкуренции при поступлении и не переживать, что кто-то опередит ребёнка на один балл
- как можно выиграть олимпиаду, даже если школьник не участвовал в них раньше
Какие льготы
дают олимпиады победителям
Почему поступить
в вуз легче по олимпиадам
Эффективные стратегии
подготовки к олимпиадам
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