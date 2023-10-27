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Москва

Все об олимпиадах: как поступить без ЕГЭ и другие льготы для победителей

Расскажем:


  • как можно пройти на бюджет в топовый вуз без сложного конкурса по ЕГЭ


  • как избежать жесткой конкуренции при поступлении и не переживать, что кто-то опередит ребёнка на один балл

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  • как можно выиграть олимпиаду, даже если школьник не участвовал в них раньше

Какие льготы

дают олимпиады победителям

Почему поступить

в вуз легче по олимпиадам

Эффективные стратегии

подготовки к олимпиадам

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