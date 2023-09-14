Pruffme — платформа для создания и проведения видеоконференций, вебинаров, автовебинаров, интерактивных досок, курсов, тестов и опросов. Именно на этой платформе мы проводим индивидуальные занятия.





Подключиться к вебинару можно, когда преподаватель начнет занятие.

Обычно это происходит примерно за 2-5 минут до старта занятия.





Подключиться к занятию можно несколькими способами:

1. На главной странице в личном кабинете, в разделе Сегодня будет отображаться кнопка Подключиться.





2. Как только началось занятие, в списке дел становится активна кнопка Подключиться.

При нажатии на кнопку конференция автоматически откроется в Pruffme.





3. Если при переходе по кнопке Подключиться ничего не происходит, можно попасть на вебинар через ссылку. Она находится с правой стороны под выделенным жирным шрифтом временем того занятия, которое должно быть по расписанию. Необходимо перейти по ссылке Подключиться к вебинару. При переходе по ссылке откроется диалоговое окно для перехода в Pruffme.





Далее вы будете перемещены на страницу Pruffme. Справа будет презентация от преподавателя, а слева окно для общения с преподавателем.





Если возникнут проблемы с видео или звуком, необходимо проверить настройки в разделе Настройки → Трансляция.





Если у вас нет возможности подключиться к занятию через компьютер, то это можно сделать с помощью телефона. Чтобы подключиться к уроку, необходимо также авторизоваться в личном кабинете с телефона или заранее запросить у преподавателя ссылку на занятие.





В случае возникновения вопросов необходимо обратиться в службу клиентской поддержки.