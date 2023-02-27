Для начала убедитесь, что вы подключены к аудиоконференции. Соответствующая информация отображается в левом нижнем углу.





В мобильном приложении есть кнопка «Подключить звук». Нажмите на нее, далее на пункт «Вызов с использованием…».









При подключении с компьютера в нижнем левом углу может быть кнопка «Войти в аудиоконференцию». Нажмите на нее, а затем – на «Войти с использованием…» в новом окне.









Если вместо указанной кнопки отображается значок микрофона, то ничего делать не нужно.





Теперь в онлайн-конференции должен появиться звук всех участников.





Также есть вероятность, что кто-то из участников не подключился к аудиоконференции или не включил микрофон. Он должен проверить это самостоятельно, а попросить об этом можно в чате приложения Zoom.





Неправильные настройки программы – еще одна причина, почему в Zoom может быть не слышно говорящего. У него может быть выбрано неправильное устройство ввода в качестве микрофона или слишком низкий уровень громкости, а у вас – не те колонки и наушники в качестве динамиков. Проверить это можно следующим образом:

В конференции Zoom кликните на «стрелочку», которая находится чуть правее кнопки выключения и включения звука.

В открывшемся контекстном меню нажмите на пункт «Настройки…» (в самом низу).





Нажав на кнопку «Проверить» в блоке «Динамик», удостоверьтесь, что все работает. Если какое-то из устройств не работает, выберите другое устройство вывода звука и проверьте его работу.









Закройте окно настроек.





Причина также может быть связана с использованием мобильного интернета. Попробуйте подключиться к Wi-Fi-сети.

Если сложности возникают при подключении с мобильного устройства, проверьте на нем громкость и убедитесь, что вы подключились к аудиоконференции. Если вы не подключились, нажмите на кнопку «Подключить звук», а затем – на «Вызов с использованием…».









Если вам не удалось устранить проблему, необходимо обратиться в службу клиентской поддержки.