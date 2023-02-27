Для подключения к вебинару через онлайн-модуль мы рекомендуем использовать компьютер, браузер Google Chrome.





Подключиться к вебинару станет можно, когда преподаватель начнет трансляцию занятия.

Обычно это происходит примерно за 2-5 минут до старта занятия. Как только началась трансляция, в списке дел становится активна кнопка “Подключиться”.





При нажатии на кнопку конференция автоматически откроется в Zoom.









Если при переходе по кнопке “Подключиться” ничего не происходит, можно попасть на вебинар через ссылку. Она находится с правой стороны под выделенным жирным шрифтом временем того занятия, которое должно быть по расписанию. Необходимо перейти по ссылке “Подключиться к вебинару”. При переходе по ссылке откроется диалоговое окно для перехода в Zoom.









Далее нужно открыть приложение, нажав кнопку в диалоговом окне или синюю кнопку “Запустить конференцию”.









Если у вас нет возможности подключиться к занятию через компьютер, то это можно сделать с помощью телефона. Необходимо установить приложение Zoom и авторизоваться. Чтобы подключиться к уроку, необходимо также авторизоваться в онлайн-модуле с телефона или заранее запросить у преподавателя ссылку или номер конференции.





В случае возникновения вопросов необходимо обратиться в службу клиентской поддержки.