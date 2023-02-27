Пробный урок – это урок, на котором преподаватель знакомится с учениками, а ученики знакомятся со стилем работы, разбираются, в чём разница между форматом ЕГЭ и школьными знаниями, и выясняют, как эффективно готовиться к ЕГЭ, чтобы поступить на бюджет.





Пробный урок проходит в групповом или индивидуальном формате длительностью 60 минут. Чтобы посетить пробный урок, нужно выбрать предмет и дату занятия и зарегистрироваться. Для записи на пробный урок нужно написать в Службу поддержки.





За 10 минут до начала занятия придёт SMS-сообщение со ссылкой на занятие. Перед вебинаром необходимо будет скачать приложение Zoom на телефон или компьютер. Также понадобится микрофон и камера, чтобы полноценно участвовать в уроке.

При возникновении вопросов вы всегда можете обратиться в службу поддержки.



