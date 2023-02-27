После завершения курсов Maximum English (навыковые курсы английского языка) и Digital Skills (курсы по программированию) ученик получает сертификат об окончании курса при условии:





Maximum English: Сертификат об успешном освоении уровня выдается, если по итогам финального тестирования ученик достиг результата от 70% и выше. Если результат итогового теста ниже 70%, то выдается сертификат о прохождении курса.

Digital Skills: на последнем занятии ученик защищает свой проект перед группой, преподавателями и родителями, а по итогу защиты получает сертификат о прохождении курса. Сертификат предоставляется в формате PDF и выдается преподавателем. Если вы не получили сертификат, вы также можете обратиться в службу поддержки.



