Предложения для партнеров
Увеличьте эффективность работы ваших сотрудников и повысьте их лояльность к компании, помогая им в развитии ребенка вместе с MAXIMUM Education
Мы поможем вашим сотрудникам:
Ответить на вопросы
Которые волнуют родителей с точки зрения образования ребенка
Раскрыть темы
Которые необходимо знать, чтобы избежать сложностей в процессе обучения ребенка
Предложить
Решение вопроса эффективного обучения ребенка в школе с дальнейшим поступлением под ключ
Этапы сотрудничества
1. Мы направляем вам материал для приглашения на вебинары
2. Вы размещаете информацию на внутренних ресурсах
3. Мы проводим вебинары и присылаем статистику участников
4. Ежеквартально проводим срез и замер изменений
🌐 Онлайн
🙋🏻♀️ Родителям
Помочь школьнику найти свое дело
5 шагов к выбору профессии
- 📖 Узнайте, как родитель может помочь в выборе профессии для ребенка
- ⭐ Как ребенку убедиться, что профессия ему подходит
- ⌛ Когда: 29 ноября 20:00 по мск
🌐 Онлайн
🙋🏻♀️ Родителям
Школа, колледж, предуниверсарий
Куда поступать после 9 класса
- 📖 Разберем все плюсы и минусы школы, предуниверсария и колледжа
- ⭐ Посмотрим на реальные примеры поступления после 9 класса
- ⌛ Когда: 1 декабря 20:00 по мск
🌐 Онлайн
🙋🏻♀️ Родителям
Как помочь ребенку выбрать вуз
и поступить на бюджет
- 📖 Расскажем, на что смотреть при выборе вуза
- ⭐ Разберем последние изменения в приемной кампании
- ⌛ Когда: 3 декабря 11:00 по мск
🌐 Онлайн
🙋🏻♀️ Родителям
Все, что нужно знать родителю о ОГЭ
Что будет на вебинаре:
- 📖 Расскажем, с чего начать подготовку к ОГЭ
- ⭐ С какими подводными камнями может столкнуться ученик и родитель
- ⌛ Когда: 6 декабря 20:00 по мск
🌐 Онлайн
🙋🏻♀️ Родителям
Все, что нужно знать родителю о ЕГЭ
Что будет на вебинаре:
- 📖 Расскажем, с чего начать подготовку к ЕГЭ
- ⭐ С какими подводными камнями может столкнуться ученик и родитель
- ⌛ 8 декабря 20:00 по мск
Наше корпоративное предложение:
Скидка
25% от стоимости, которая указана на сайте
Личный наставник
Профориентационный курс с групповыми встречами и личным наставником в подарок
Единый чат
Сервис в виде единого чата для сотрудников компании, в котором можно будет решать вопросы, связанные с обучением и поступлением
Остались вопросы?
Оставьте свои данные, мы свяжемся с вами
в ближайшее время и ответим на них
в ближайшее время и ответим на них