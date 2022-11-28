Предложения для партнеров

Увеличьте эффективность работы ваших сотрудников и повысьте их лояльность к компании, помогая им в развитии ребенка вместе с MAXIMUM Education
Курсы на 2023 год
Мы поможем вашим сотрудникам:
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Ответить на вопросы

Которые волнуют родителей с точки зрения образования ребенка​

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Раскрыть темы

Которые необходимо знать, чтобы избежать сложностей в процессе обучения ребенка

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Решение вопроса эффективного обучения ребенка в школе с дальнейшим поступлением под ключ​

Этапы сотрудничества

1. Мы направляем вам материал для приглашения на вебинары​
2. Вы размещаете информацию на внутренних ресурсах
3. Мы проводим вебинары и присылаем статистику участников
4. Ежеквартально проводим срез и замер изменений
🌐 Онлайн
🙋🏻‍♀️ Родителям
Помочь школьнику найти свое дело
5 шагов к выбору профессии
  • 📖 Узнайте, как родитель может помочь в выборе профессии для ребенка
  • ⭐ Как ребенку убедиться, что профессия ему подходит
  • ⌛ Когда: 29 ноября 20:00 по мск
Бесплатно
🌐 Онлайн
🙋🏻‍♀️ Родителям
Школа, колледж, предуниверсарий
Куда поступать после 9 класса
  • 📖 Разберем все плюсы и минусы школы, предуниверсария и колледжа
  • ⭐ Посмотрим на реальные примеры поступления после 9 класса
  • ⌛ Когда: 1 декабря 20:00 по мск
Бесплатно
🌐 Онлайн
🙋🏻‍♀️ Родителям
Как помочь ребенку выбрать вуз
и поступить на бюджет
  • 📖 Расскажем, на что смотреть при выборе вуза
  • ⭐ Разберем последние изменения в приемной кампании
  • ⌛ Когда: 3 декабря 11:00 по мск
Бесплатно
🌐 Онлайн
🙋🏻‍♀️ Родителям
Все, что нужно знать родителю о ОГЭ
Что будет на вебинаре:
  • 📖 Расскажем, с чего начать подготовку к ОГЭ
  • ⭐ С какими подводными камнями может столкнуться ученик и родитель
  • ⌛ Когда: 6 декабря 20:00 по мск
Бесплатно
🌐 Онлайн
🙋🏻‍♀️ Родителям
Все, что нужно знать родителю о ЕГЭ
Что будет на вебинаре:
  • 📖 Расскажем, с чего начать подготовку к ЕГЭ
  • ⭐ С какими подводными камнями может столкнуться ученик и родитель
  • ⌛ 8 декабря 20:00 по мск
Бесплатно
Наше корпоративное предложение:​
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Скидка

25% от стоимости, которая указана на сайте​

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Личный наставник

Профориентационный курс с групповыми встречами и личным наставником в подарок 

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Единый чат

Сервис в виде единого чата для сотрудников компании, в котором можно будет решать вопросы, связанные с обучением и поступлением

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