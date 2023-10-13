Любой подросток может понять и полюбить русскую классическую литературу. На вебинаре расскажем

почему современным детям сложно читать классику в оригинале

что такое «графический роман» и как формат помогает подросткам понять классику

как увлечь подростка чтением не только литературы, но и исторических документов