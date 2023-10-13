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Москва

для учеников 5-11 класса, родителей

Как увлечь подростка чтением классики: современные методы

Вебинар и викторина с призами – книгами от издательства «Самокат»


25 октября в 16:00 по мск.

Алексей Олейников

Автор графических романов «Горе от ума» и «Евгений Онегин»

Любой подросток может понять и полюбить русскую классическую литературу. На вебинаре расскажем

почему современным детям сложно читать классику в оригинале

что такое «графический роман» и как формат помогает подросткам понять классику

как увлечь подростка чтением не только литературы, но и исторических документов

как подростку лучше запоминать содержание книг и исторические факты

Все участники вебинара поучаствуют в розыгрыше призов: книг Алексея от издательства «Самокат»

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Вебинар пройдет 25 октября в 16:00 по мск

🎁 Розыгрыш призов для участников вебинара


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