- 11-10 класс
- 9-8 класс
- 7-5 класс
для учеников 5-11 класса, родителей
Как увлечь подростка чтением классики: современные методы
Вебинар и викторина с призами – книгами от издательства «Самокат»
25 октября в 16:00 по мск.
Алексей Олейников
Автор графических романов «Горе от ума» и «Евгений Онегин»
Любой подросток может понять и полюбить русскую классическую литературу. На вебинаре расскажем
почему современным детям сложно читать классику в оригинале
что такое «графический роман» и как формат помогает подросткам понять классику
как увлечь подростка чтением не только литературы, но и исторических документов
как подростку лучше запоминать содержание книг и исторические факты
Все участники вебинара поучаствуют в розыгрыше призов: книг Алексея от издательства «Самокат»