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Бесплатный онлайн-практикум
Полгода до приемной кампании! Как повысить шансы поступить в вуз
Актуальные правила приема в вуз 2024: что можно сделать уже сейчас для гарантии поступления?
18 января 19:00 по МСК
Для кого
Ученики 11 класса
и их родители
Формат
Онлайн
Бонус
Инструкция
«Как подавать документы в вуз»
Зачем приходить на вебинар
Выбрать правильный вуз
Объясним, какие шаги
приведут к вузу мечты и поможем
не ошибиться со специальностью
Повысить шансы на бюджет
Обсудим план поступления, с которым вы заранее поймете условия вуза и успеете подготовиться лучше, чем остальные абитуриенты
Не допустить ошибок при поступлении
Расскажем, что обязательно
нужно знать о приемной кампании и ее подводных камнях
Знать правила подачи документов
В конце вебинара подарим подробную инструкцию для подачи документов в вуз: как проходит
и какие документы понадобятся
О чем вам расскажут эксперты?