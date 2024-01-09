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Москва

Бесплатный онлайн-практикум

Полгода до приемной кампании! Как повысить шансы поступить в вуз

Актуальные правила приема в вуз 2024: что можно сделать уже сейчас для гарантии поступления?



﻿18 января 19:00 по МСК

Для кого

Ученики 11 класса

и их родители

Формат

Онлайн

Бонус

Инструкция

«Как подавать документы в вуз»

Зачем приходить на вебинар

Выбрать правильный вуз

Объясним, какие шаги

приведут к вузу мечты и поможем

не ошибиться со специальностью

Повысить шансы на бюджет

Обсудим план поступления, с которым вы заранее поймете условия вуза и успеете подготовиться лучше, чем остальные абитуриенты

Не допустить ошибок при поступлении

Расскажем, что обязательно

нужно знать о приемной кампании и ее подводных камнях

Знать правила подачи документов

В конце вебинара подарим подробную инструкцию для подачи документов в вуз: как проходит

и какие документы понадобятся

О чем вам расскажут эксперты?

Почему заниматься поступлением в вуз нужно уже в январе
Какая вероятность поступить на бюджет в 2024 году
Из-за чего даже 100-балльники не попадают на бюджетные места

Регистрируйтесь на вебинар

Вебинар пройдет 18 января 19:00 по МСК


Оставьте свои реальные контакты:


— за 5 минут до начала вам на почту и в смс придут напоминание о вебинаре и ссылка на подключение

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