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Мастер-класс для учеников 8-9 классов
ТОП-5 способов подготовки к ОГЭ в 8-9 классе
🕑 12 ноября 12:00
📍 г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 456/2, офис 15
Почему важно сдать экзамен как можно лучше?
Высокие оценки могут увеличить шансы на поступление в желаемый колледж
ОГЭ - экзамен, который отражает уровень знаний
Хороший результат даст ученику уверенность мотивацию перед будущим поступлением
Как эффективно подготовиться к ЕГЭ за год?
На мероприятии:
Обсудим результаты экзаменов по России за прошлый год
Разберем особенности структуры и формата экзамена
Расскажем о самых эффективных способах подготовки к экзаменам
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