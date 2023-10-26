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Москва

Мастер-класс для учеников 8-9 классов

ТОП-5 способов подготовки к ОГЭ в 8-9 классе


🕑 12 ноября 12:00


📍 г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 456/2, офис 15

Почему важно сдать экзамен как можно лучше?

Высокие оценки могут увеличить шансы на поступление в желаемый колледж

ОГЭ - экзамен, который отражает уровень знаний

Хороший результат даст ученику уверенность мотивацию перед будущим поступлением

Как эффективно подготовиться к ЕГЭ за год?

На мероприятии:

Обсудим результаты экзаменов по России за прошлый год
Разберем особенности структуры и формата экзамена
Расскажем о самых эффективных способах подготовки к экзаменам

О MAXIMUM Education

Инновационные технологии в онлайн-обучении

10

лет готовим к ЕГЭ и ОГЭ

50+

рекомендуют насучебных центров

1300

сертифицированных преподавателей

305 000+

учеников по всей России

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3️⃣ Адрес

г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 456/2, офис 15

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