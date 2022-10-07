Курс +5 навыков для учебы

Поможем освоить пять основных алгоритмов для подготовки к ВПР и объясним, как учиться на 5+ в школе
Курсы на 2023 год

Чему обучим на курсе

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Найдено 4 курса

Найдено 4 курса

5-7 классы
Курс для учеников 5-7 класса
Научим быстро и эффективно готовиться к ВПР и контрольным
  • 📈3 вебинара длительностью 45 минут
  • 📚Учим техникам для дальнейшей учёбы
  • 💻Уроки доступны в записи для просмотра в удобное время
201 руб/курс
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8 класс
Курс для учеников 8 класса
Научим быстро и эффективно готовиться к ВПР и контрольным
  • 📈3 вебинара длительностью 45 минут
  • 📚Учим техникам для дальнейшей учёбы
  • 💻Уроки доступны в записи для просмотра в удобное время
201 руб/курс
Купить
9 класс
Курс для учеников 9 класса
Научим быстро запоминать информацию, эффективно готовиться к ОГЭ и ВПР
  • 📈3 вебинара длительностью 45 минут
  • 📚Учим техникам для дальнейшей учёбы
  • 💻Уроки доступны в записи для просмотра в удобное время
201 руб/курс
Купить
10-11 классы
Курс для учеников 10-11 класса
Научим быстро запоминать информацию, эффективно готовиться к ВПР и ЕГЭ
  • 📈3 вебинара длительностью 45 минут
  • 📚Учим техникам для дальнейшей учёбы
  • 💻Уроки доступны в записи для просмотра в удобное время
201 руб/курс
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