Пробный урок по математике

Актуальная информация об экзамене 2023 и эффективная подготовка по методике MAXIMUM Education
Курсы на 2023 год

Что будет на пробном уроке?

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Методика обучения Maximum education для максимального результата
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Классные преподаватели, которые объясняют сложный материал простым языком
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Все особенности формата экзамена и правила заполнения бланков
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Удобные алгоритмы и лайфхаки решения заданий, которые точно не рассказывают в школе
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Актуальные задания ФИПИ с учётом всех изменений 2023
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Индивидуальная стратегия поступления в вуз или колледж на бюджет

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