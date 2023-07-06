Чем занять ребенка в августе?
Подберите подростку интересное и полезное занятие до конца летних каникул и не только
Чем может заняться ребенок в августе?
Профориентация
Именно летом ребенок может выделить время на определение профессии и ответить на вопрос «Зачем учиться?»
Закрытие пробелов
За каникулы ученик может забыть до 70% накопленных за год знаний, а значит, старт учебного года будет совсем непростым и стрессовым
Новое хобби
Когда учеба больше не занимает большую часть дня, ребенок может заняться по-настоящему интересными для него делами и открыть в себе новые таланты
На консультации узнаете:
Как разнообразить летний досуг интересными проектами
Что может вдохновить подростка на новое хобби или будущую профессию
О полезных навыках, которым можно научиться
за летние каникулы
за летние каникулы
Как улучшить успеваемость и подготовиться
к экзаменам
к экзаменам
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