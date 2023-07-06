Чем занять ребенка в августе?

Подберите подростку интересное и полезное занятие до конца летних каникул и не только
Курсы на 2023 год

Чем может заняться ребенок в августе?

Профориентация

Именно летом ребенок может выделить время на определение профессии и ответить на вопрос «Зачем учиться?»

Закрытие пробелов

За каникулы ученик может забыть до 70% накопленных за год знаний, а значит, старт учебного года будет совсем непростым и стрессовым

Новое хобби

Когда учеба больше не занимает большую часть дня, ребенок может заняться по-настоящему интересными для него делами и открыть в себе новые таланты

На консультации узнаете:

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Как разнообразить летний досуг интересными проектами
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Что может вдохновить подростка на новое хобби или будущую профессию
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О полезных навыках, которым можно научиться
за летние каникулы
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Как улучшить успеваемость и подготовиться
к экзаменам

Эксперты MAXIMUM
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  • На постоянной основе следят за новостями в образовании и не только
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