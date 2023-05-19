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Найдено 3 предложения
Найдено 3 предложения
90 учеников
1 раз в неделю
9 месяцев
Онлайн-занятия в большой группе
- Занятия в больших группах с проверкой домашнего задания и бессрочным доступом к записям занятий и материалам
- 💯 3 симуляции экзамена
- 📃 Актуальные материалы по кодификатору ФИПИ
20 учеников
1 раз в неделю
9 месяцев
Онлайн-занятия в мини-группе
- Уроки в мини-группах с индивидуальным подходом преподавателя к каждому ученику, личными беседами и разборами контрольных работ
- 🙋🏻♀️ Связь с преподавателем 24/7
- 💯 3 симуляции экзамена
- 📃 Актуальные материалы по кодификатору ФИПИ
- 📍 Персональный план подготовки
25 учеников
2 раза в неделю
9 месяцев
Занятия в классе и онлайн
- Занятия в формате, объединяющем живые уроки в классах и в онлайне с индивидуальным подходом в обучении, семинары по борьбе со стрессом и невнимательностью, личные беседы и персональный разбор домашних заданий
- 🙋🏻♀️ Связь с преподавателем 24/7
- 💯 3 симуляции экзамена
- 📃 Актуальные материалы по кодификатору ФИПИ
- 📍 Персональный план подготовки
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