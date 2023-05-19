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Найдено 3 предложения

Найдено 3 предложения

90 учеников
1 раз в неделю
9 месяцев
Онлайн-занятия в большой группе

  • Занятия в больших группах с проверкой домашнего задания и бессрочным доступом к записям занятий и материалам
  • 💯 3 симуляции экзамена
  • 📃 Актуальные материалы по кодификатору ФИПИ
451 ₽ за занятие
20 учеников
1 раз в неделю
9 месяцев
Онлайн-занятия в мини-группе

  • Уроки в мини-группах с индивидуальным подходом преподавателя к каждому ученику, личными беседами и разборами контрольных работ
  • 🙋🏻‍♀️ Связь с преподавателем 24/7
  • 💯 3 симуляции экзамена
  • 📃 Актуальные материалы по кодификатору ФИПИ
  • 📍 Персональный план подготовки
1 160 ₽ за занятие
25 учеников
2 раза в неделю
9 месяцев
Занятия в классе и онлайн

  • Занятия в формате, объединяющем живые уроки в классах и в онлайне с индивидуальным подходом в обучении, семинары по борьбе со стрессом и невнимательностью, личные беседы и персональный разбор домашних заданий
  • 🙋🏻‍♀️ Связь с преподавателем 24/7
  • 💯 3 симуляции экзамена
  • 📃 Актуальные материалы по кодификатору ФИПИ
  • 📍 Персональный план подготовки
1 600 ₽ за занятие

Выбирайте подготовку с MAXIMUM Education, чтобы достигать высоких результатов!

MAXIMUM Education

4.9

MAXIMUM Education

4.8

MAXIMUM Education

4.9

MAXIMUM Education

4.8

Татьяна Викторовна
11 августа 2022
Были с сыном на консультации по профориентации. Остались очень довольны. Все четко, профессионально и по делу! Получили массу полезной информации для подготовки к ЕГЭ. Обязательно вернемся в начале учебного года!
Никутьев Матвей
28 мая 2022
Удобная платформа для тщательной подготовки к экзаменам, все удобные виды предоставляемой информации, такие как: очные занятия с преподавателями, обширная и приятная глазу теория, практическая часть предоставлена к каждому уроку, также предоставлены видео к каждой теме, где преподаватели объясняют все на доступном языке.
Елена Геннадьевна
19 апреля 2022
Ребёнок проходил экспресс-подготовку (3.5 мес.) в этом центре по математике и русскому языку и, как сказал мой сын, "как много нового я узнал о русском языке!" Надо сказать, что русский язык у него был "Ахиллесовой пятой" все 11 лет))), и во многом благодаря преподавателю центра он сдал ЕГЭ на ..87!!!!(Мы надеялись хотя-бы на 78- 80, а тут 87!) Математику сдал на 80, честно говоря, учитывая, что математика его любимый предмет, ожидала большего))), но что есть, то есть...В любом случае спасибо огромное педагогам центра за помощь в подготовке наших детей! Вы делаете большое дело, и мы это ценим! Успехов! С уважением, Елена!
Елена Черныш
17 января 2023
Ходила с внучкой на лекцию (или мастер-класс) по подготовке к ОГЭ. Узнала для себя много нового, изменила свое отношение к тому, продолжать ли обучение в 10-11 классе или идти в колледж. Внучка тоже заинтересовалась. Надеюсь, мы вольемся в их процесс подготовки к ОГЭ. Сотрудники организации - молодые люди, весьма своеобразно мыслящие. Произвели на меня положительное впечатление.
Ксюша Р.
13 апреля 2022
Занимаюсь онлайн, так как нет возможности ходить на очные занятия. Занимаюсь с конца сентября в мини-группах с Данилой Сафроновым по обществознанию и Дашей Павличенко по истории - прекрасные преподаватели, которые доносят информацию интересно и, самое главное, понятно. Как человек, который не знал историю от слова "совсем" - симуляцию в январе я написала на 88 баллов и считаю, что это достойный результат. Спасибо большое за таких прекрасных преподавателей!
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