Какие предметы сдавать на ОГЭ?
Проведем профориентационный тест, поможем с выбором предметов и определим, куда поступать после 9 класса
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Пройдет профтестирование и обсудит результаты с экспертом MAXIMUM Education
Узнает о своих сильных сторонах и талантах
Выберет предметы для сдачи экзамена
Определится, куда поступать после 9 класса
Найдено 1 предложение
🌐 Онлайн
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📝 40 минут
Профориентация для 8 класса
"Я хочу понимать, куда идти учиться и что для этого нужно"
- 📖 Пройдете профтест
- 🎓 Узнаете об основных критериях подбора колледжа
- 📚 Выберете профильные предметы
- 📆 Составите индивидуальный план подготовки и поступления
- 👀 Научитесь лайфхакам по эффективному запоминанию информации
Часто задаваемые вопросы
- Нужно ли ехать в учебный центр?
- Если я выберу онлайн формат профориентации, будет ли он эффективен?
- Кто такие эксперты MAXIMUM Education?
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