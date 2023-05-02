Какие предметы сдавать на ОГЭ?

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Найдено 1 предложение

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📝 40 минут
Профориентация для 8 класса
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  • 📖 Пройдете профтест
  • 🎓 Узнаете об основных критериях подбора колледжа
  • 📚 Выберете профильные предметы
  • 📆 Составите индивидуальный план подготовки и поступления
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Часто задаваемые вопросы

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  2. Если я выберу онлайн формат профориентации, будет ли он эффективен?
  3. Кто такие эксперты MAXIMUM Education?
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