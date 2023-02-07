Школа или колледж?

Бесплатно проведем профориентационный тест до 22 мая и поможем определиться, куда поступать после 9 класса
Курсы на 2023 год

Результаты подростка после профориентации с MAXIMUM Education

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Знает о своих талантах и умеет их применять
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Поставил понятные и мотивирующие цели
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Уверен в своем выборе за счет погружения в профессию
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Точно знает куда поступать: в колледж или 10 класс
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Понимает какое направление для поступления ему подходит
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Определился со списком колледжей и стратегией поступления
Последствия неправильного выбора
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Нет мотивации

У ребенка плохая успеваемость и нет стимула хорошо учиться

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Поступает не туда

Он набирает низкий балл аттестата, плохо сдает экзамены и не поступает туда, куда планировал

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В итоге

Несколько лет обучения потрачены впустую

Найдено 1 предложение

🌐 Онлайн
🙋‍♀️ 1 на 1
📝 40 минут
Профориентация для 8 класса
"Я хочу понимать, куда идти учиться и что для этого нужно"
  • 📖 Пройдете профтест
  • 🎓 Узнаете об основных критериях подбора колледжа
  • 📚 Выберете профильные предметы
  • 📆 Составите индивидуальный план подготовки и поступления
  • 👀 Научитесь лайфхакам по эффективному запоминанию информации
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Часто задаваемые вопросы

  1. Нужно ли ехать в учебный центр?
  2. Если я выберу онлайн формат профориентации, будет ли он эффективен?
  3. Кто такие эксперты MAXIMUM Education?
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