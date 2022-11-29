📚 Бесплатная профориентация

Поможем сделать осознанный выбор профессии, выявить склонности и способности ребенка

Курсы на 2023 год

Результаты профориентации с MAXIMUM Education

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Ребенок знает о своих талантах и умеет их применять
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Цели понятны и мотивируют двигаться дальше
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Уверенность в выборе профильных предметов
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Имеете представление о востребованных профессиях

Найдено 1 предложение

🌐 Онлайн
🙋‍♀️ 1 на 1
📝 40 минут
Профориентация для 6 класса
«Как помочь ребенку выбрать будущую профессию»
  • 📖 Пройдете профтест
  • 🎓 Узнаете об основных востребованных профессиях
  • 📚 Поймете, на какие предметы сделать основной упор
  • 👩🏻‍💼 Получите разбор результатов с экспертом на консультации
  • 👀 Научитесь лайфхакам по эффективному запоминанию информации
Бесплатно
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