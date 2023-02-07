Как выбрать вуз и направление
Бесплатно проведем профориентацию, учитывая выбранные предметы, и составим план поступления в вуз
Результаты подростка после профориентации с MAXIMUM Education
Знает о своих талантах и умеет их применять
Уверен в своем выборе за счет погружения в профессию
Выбрал предметы и уверен, что успеет подготовиться на высокий балл
Определил подходящие вузы и направления
Разобрался во всех ключевых процессах поступления
Выбрал предметы и составил стратегию подготовки к ЕГЭ
Последствия неправильного выбора
Нет мотивации
У ребенка плохая успеваемость и нет стимула хорошо учиться
Поступает не туда
Он набирает низкий балл аттестата, плохо сдает экзамены и не поступает туда, куда планировал
В итоге
Несколько лет обучения потрачены впустую
Найдено 1 предложение
🌐 Онлайн
🙋♀️ 1 на 1
📝 40 минут
Профориентация для 11 класса
"Я хочу понимать, куда идти учиться и что для этого нужно"
- 📖 Пройдете профтест
- 🎓 Узнаете об основных критериях подбора вуза
- 📚 Выберете профильные предметы
- 📆 Составите индивидуальный план подготовки и поступления
- 👀 Научитесь лайфхакам по эффективному запоминанию информации
Часто задаваемые вопросы
- Нужно ли ехать в учебный центр?
- Если я выберу онлайн формат профориентации, будет ли он эффективен?
- Кто такие эксперты MAXIMUM Education?
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