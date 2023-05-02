Как выбрать профессию и направление
Бесплатно поможем сделать осознанный выбор профессии, определиться со стратегией поступления и подготовки к ЕГЭ
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Узнает о своих сильных сторонах и талантах
Научится анализировать рынок труда и оценивать перспективность будущей профессии
Разберется в ключевых критериях выбора вуза и направления
Найдено 1 предложение
🌐 Онлайн
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📝 40 минут
Профориентация для 10 класса
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