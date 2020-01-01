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Закройте пробелы в знаниях и научитесь решать любые задачи
Станьте уверенными в знаниях и улучшите оценки в школе

Урок в MAXIMUM

  • Интерактивные уроки,
    не как в школе
  • Материал разработали
    эксперты-методисты
  • Лайфхаки запоминания
    и простые методы

Занятия с репетитором

  • Скучная зубрежка
  • За качество материала отвечает 1 репетитор
  • Заучивание формул, правил, теорем

Что получит ученик
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  • Результат уже после первого занятия!
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Почему обращаются к нам

225000 учеников
по всей России
98,7% учеников
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Более 100 экспертов,
разрабатывают материалы для курсов

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  • Сами сдали ЕГЭ на 90+, поступили в топ-вуз и ежегодно пишут досрочный ЕГЭ
  • Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятно
  • Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах
  • Выступают на образовательных форумах и в школах, ведут курсы для школьных учителей
  • Находят общий язык с подростками, не ругают за ошибки, отвечают на вопросы
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Вопрос-ответ

  1. 1. Почему мы эффективнее репетиторов?

    Команда методистов — более 100 специалистов — уже изучила требования ФГОС, документы ФИПИ и учебники по каждому предмету, написала программу курса. Поэтому наши ученики системно изучают предметы и повышают оценки в школе.
    Проверенный преподаватель умеет понятно объяснять, отвечает на вопросы учеников и мотивирует учиться — даже вне уроков
    Ученик и родитель видят прогресс в онлайн-модуле в любой момент курса

  2. 2. Кому подойдёт курс?

    Курс подойдёт всем, кто хочет закрыть пробелы в знаниях, освоить сложные темы, улучшить оценку и перейти в лучшую школу. В результате ребенок поменяет свое отношение к учебе в позитивную сторону, перестанет бояться ошибок, научится выполнять домашние задания самостоятельно и уверенно начнет новый учебный год в школе.

  3. 3. Как проходит обучение?

    На уроке ученик изучают теорию и закрепляют её на практике.
    Преподаватель меняет формат заданий каждые 15 минут, чтобы поддерживать внимание ученика
    После урока ученик выполняет домашнее задание, чтобы закрепить навык. Если что-то непонятно, можно задать вопрос преподавателю 24/7. Преподаватель обязательно проверит работы и напомнит о долгах