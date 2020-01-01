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1. Почему мы эффективнее репетиторов?Команда методистов — более 100 специалистов — уже изучила требования ФГОС, документы ФИПИ и учебники по каждому предмету, написала программу курса. Поэтому наши ученики системно изучают предметы и повышают оценки в школе.Проверенный преподаватель умеет понятно объяснять, отвечает на вопросы учеников и мотивирует учиться — даже вне уроковУченик и родитель видят прогресс в онлайн-модуле в любой момент курса
2. Кому подойдёт курс?Курс подойдёт всем, кто хочет закрыть пробелы в знаниях, освоить сложные темы, улучшить оценку и перейти в лучшую школу. В результате ребенок поменяет свое отношение к учебе в позитивную сторону, перестанет бояться ошибок, научится выполнять домашние задания самостоятельно и уверенно начнет новый учебный год в школе.
3. Как проходит обучение?На уроке ученик изучают теорию и закрепляют её на практике.Преподаватель меняет формат заданий каждые 15 минут, чтобы поддерживать внимание ученикаПосле урока ученик выполняет домашнее задание, чтобы закрепить навык. Если что-то непонятно, можно задать вопрос преподавателю 24/7. Преподаватель обязательно проверит работы и напомнит о долгах