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  • Подберем будущую профессию, направление обучения и вуз мечты
  • Поможем справиться со стрессом на всех этапах подготовки к экзаменам
  • Возьмем на себя подачу документов в приемную комиссию и своевременно передадим оригиналы
Ваши личные менторы
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Анализируют рынок

Знают все преимущества и недостатки направлений университетов России

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Юридически грамотны

Разбираются в юридических тонкостях поступления в вузы

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Ответят на вопросы

Находят общий язык, доступно и понятно объясняют сложные темы

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Мы следим за изменениями в приемной кампании и создаем оптимальную стратегию поступления для каждого ученика.
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