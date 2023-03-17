🧐 На марафоне мы даем только самую актуальную информацию «без воды», которая точно пригодится для закрытия пробелов по предмету и успешной сдачи экзамена





📖 Фокус на большое количество практических заданий поможет разобраться со сложными темами и отработать формат экзамена