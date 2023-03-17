Программа марафона «ЕГЭ-гонка»
- Теория и практика
- Последние изменения ЕГЭ-2023
- Борьба со стрессом
- Поступление в вуз
🧐 На марафоне мы даем только самую актуальную информацию «без воды», которая точно пригодится для закрытия пробелов по предмету и успешной сдачи экзамена
📖 Фокус на большое количество практических заданий поможет разобраться со сложными темами и отработать формат экзамена
Преподаватели MAXIMUM Education:
🙋♀️ Поделятся самыми последними новостями по изменениям ЕГЭ с досрочных экзаменов
👩🏫 Расскажут про критерии оценивания и научат правильно заполнять бланки, что позволит не потерять баллы на экзамене
💻 Симуляции экзамена позволят погрузиться в атмосферу реального ЕГЭ, а семинары по борьбе со стрессом помогут снять тревогу и волнение, добавят уверенности, что позволит не растеряться в самый ответственный момент и не потерять баллы
📚 Представители более 50 вузов России поделятся эксклюзивной информацией о приемной кампании 2023, расскажут о зачислении в вуз и студенческой жизни
⭐ Персональные менеджеры из приемной комиссии ТОП-вузов помогут с своевременной подачей документов
1️⃣ 10 ак. часов вебинаров с алгоритмами сдачи ЕГЭ
2️⃣ 120 ак. часов актуальной теории
3️⃣ 1 200 заданий для отработки тем экзамена
4️⃣ 4 пробных ЕГЭ с разбором ошибок
5️⃣ 24/7 связь с преподавателем в чате
6️⃣ 50+ видео от вузов и персональные менеджеры от приемных комиссий
9 900 ₽ за весь курс