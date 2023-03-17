Программа марафона «ЕГЭ-гонка»

  • Теория и практика
  • Последние изменения ЕГЭ-2023
  • Борьба со стрессом
  • Поступление в вуз

🧐 На марафоне мы даем только самую актуальную информацию «без воды», которая точно пригодится для закрытия пробелов по предмету и успешной сдачи экзамена


📖 Фокус на большое количество практических заданий поможет разобраться со сложными темами и отработать формат экзамена

Теория и практика

Преподаватели MAXIMUM Education:


🙋‍♀️ Поделятся самыми последними новостями по изменениям ЕГЭ с досрочных экзаменов


👩‍🏫 Расскажут про критерии оценивания и научат правильно заполнять бланки, что позволит не потерять баллы на экзамене

Последние изменения ЕГЭ-2023

💻 Симуляции экзамена позволят погрузиться в атмосферу реального ЕГЭ, а семинары по борьбе со стрессом помогут снять тревогу и волнение, добавят уверенности, что позволит не растеряться в самый ответственный момент и не потерять баллы

Борьба со стрессом

📚 Представители более 50 вузов России поделятся эксклюзивной информацией о приемной кампании 2023, расскажут о зачислении в вуз и студенческой жизни


⭐ Персональные менеджеры из приемной комиссии ТОП-вузов помогут с своевременной подачей документов

Поступление в вуз

    Присоединяйтесь к «‎ЕГЭ-гонке»‎, чтобы достигать высоких результатов!

    MAXIMUM Education

    4.9

    MAXIMUM Education

    4.8

    MAXIMUM Education

    4.9

    MAXIMUM Education

    4.8

    Елена Геннадьевна
    Русский язык - 87, математика - 80
    Ребёнок проходил экспресс-подготовку (3.5 мес.) в этом центре по математике и русскому языку и, как сказал мой сын, "как много нового я узнал о русском языке!" Надо сказать, что русский язык у него был "Ахиллесовой пятой" все 11 лет))), и во многом благодаря преподавателю центра он сдал ЕГЭ на ..87!!!!(Мы надеялись хотя-бы на 78- 80, а тут 87!) Математику сдал на 80, честно говоря, учитывая, что математика его любимый предмет, ожидала большего))), но что есть, то есть...В любом случае спасибо огромное педагогам центра за помощь в подготовке наших детей! Вы делаете большое дело, и мы это ценим! Успехов! С уважением, Елена!
    Анна Савина
    Обществознание - 88, русский язык - 96 баллов
    В MAXIMUM Education я проходила курсы по обществознанию и русскому языку. Причем по «обществу» изначальный уровень знаний был почти нулевой, поскольку в школе не было предмета, как такового. В результате на ЕГЭ я получила заветные 88 баллов. Русский язык сдала на 96 баллов и поступила в МГУ им. Ломоносова на экономический факультет!
    Илья Романов
    История - 96, русский язык - 94
    Меня сразу зацепило то, насколько глубокой была экспертиза преподавателей MAXIMUM Education в вопросах поступления и подготовки к ЕГЭ. Они давали полезные советы, объясняли непонятый материал заново, делились своим опытом и полезными лайфхаками. В общем, делали все, чтобы мы добились успеха! Больше всего мне нравились уроки в классе, здесь царила особая атмосфера! Я поступил на бюджет в вуз, о котором мечтал - в МГУ им. Ломоносова на исторический факультет. Мои труды не прошли даром: все экзамены я сдал на 90+ баллов. В итоге, у меня вышло 398 баллов из 400.
    Елизавета Березина
    Английский - 86, история - 90, обществознание - 92
    Сперва меня удивляло, что преподаватели в MAXIMUM Education такие молодые, но мы наоборот благодаря этому быстро нашли общий контакт. На курсах мне понравился онлайн-модуль: было удобно в одном месте читать теорию, делать домашние задания и следить за своим прогрессом. Мои преподаватели очень помогали и вдохновляли меня, именно благодаря ним мне удалось определиться с направлением и вузом, сдать ЕГЭ на 90+ баллов и выиграть олимпиаду «Высшая проба» от ВШЭ. В итоге я поступила в Вышку на бюджет – в один из самых топовых университетов России, чему я безумно этому рада. Спасибо большое команде MAXIMUM Education!
    Записаться на ЕГЭ-гонку

    1️⃣ 10 ак. часов вебинаров с алгоритмами сдачи ЕГЭ
    2️⃣ 120 ак. часов актуальной теории
    3️⃣ 1 200 заданий для отработки тем экзамена
    4️⃣ 4 пробных ЕГЭ с разбором ошибок
    5️⃣ 24/7 связь с преподавателем в чате
    6️⃣ 50+ видео от вузов и персональные менеджеры от приемных комиссий

    9 900 ₽ за весь курс
    Вы:
    В какой класс поступает ученик

    Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных﻿

    Согласен на получение маркетинговых рассылок