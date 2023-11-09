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Мастер-класс для учеников 8-9 классов
Колледж или школа: что выбрать девятикласснику
🕑 19 ноября 11:00
📍 г. Киров, ул Казанская 85, офис 202
9 класс - первый важный рубеж, где каждому школьнику предстоит:
Вспомнить школьную программу, закрыть пробелы в знаниях
Сделать выбор: уходить в колледж или в 10 класс
Подготовиться и сдать ОГЭ
Как все успеть и сделать правильный выбор?
На мастер-классе:
Разберем плюсы и минусы обучения в колледже в сравнении со школой
Расскажем, как школьнику найти профессию по душе, и как родитель может помочь с выбором
Поможем определиться, нужно ли подростку получать высшее образование
О MAXIMUM Education
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