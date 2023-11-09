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3️⃣ Адрес

г. Набережные Челны, Новый город, 23/09 (офисное здание, вход со стороны школы №32), второй этаж, 217 каб.