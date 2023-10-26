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Москва

Мастер-класс для учеников 10-11 классов

Мой ребенок сдает ЕГЭ в этом году: чек-лист для родителя


🕑 11 ноября 12:00


📍 г. Тольятти, ул. Фрунзе 8 (ДЦ "PLAZA"), офис 1010

11 класс — один из самых важных периодов для каждого ученика, ведь нужно:

Усиленно готовиться к ЕГЭ по предметам

Закрывать пробелы всей школьной программы

Готовиться к ЕГЭ и переходу в Вуз

Потому очень важно составить план действий уже сейчас

На мероприятии:

Узнаете, на что влияют результаты ЕГЭ при поступлении в вуз
Научитесь актуальным лайфхакам предстоящего экзамена
Разберете структуру и формат ЕГЭ
Построите оптимальную стратегию подготовки

О MAXIMUM Education

Инновационные технологии в онлайн-обучении

10

лет готовим к ЕГЭ и ОГЭ

50+

рекомендуют насучебных центров

1300

сертифицированных преподавателей

305 000+

учеников по всей России

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3️⃣ Адрес

г.Благовещенск, ул. Амурская, д.55 (отдельный вход)

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