Для кого
ученики 10-11 класса
Длительность
2 месяца
Старт групп
1 апреля — 31 мая
Обучение
онлайн
Что будет на марафоне?
1
Разбор 1200 заданий из актуальных материалов ФИПИ
2
5 пробных экзаменов, 2 из них с разбором
3
7-часовая встреча с преподавателем перед экзаменом
4
160 живых уроков и 30 уроков в записи по всем предметам ЕГЭ
5
Полный разбор 50 тем из ЕГЭ по каждому предмету
6
Лекция о выборе вуза, подаче документов, поступлении
6 причин записаться на марафон
Курс без воды Сконцентрированный контент для подготовки к ЕГЭ
Ты не один Сообщество ребят со всей РФ для знакомства, обмена опытом и поддержки
Обучение онлайн Все, что нужно для подготовки, в личном кабинете. Не нужно искать информацию в интернете
Для всех учеников РФ Участвовать в марафоне может каждый ученик России
Онлайн-платформа Все лекции, домашние задания, видео и материалы находятся в личном кабинете ученика
Масштабный движ За 2 месяца создадим большую тусу абитуриентов и приведем к результату. Драйв, мотивация, огонь 🔥
Оплатить участие в марафоне
Купить курс и начать заниматься сейчас
Онлайн
Билет на марафон подготовки к ЕГЭ
5 пробных ЕГЭ с разбором второй части + 7-часовая консультация перед экзаменом
16 живых уроков • 30 уроков в записи • разбор 50 тем ЕГЭ • 1200 заданий из актуальных материалов ФИПИ
Выбрать и оплатить
Старт за 490 рублей
Второй платеж через 30 дней 3500 рублей
Результаты учеников после марафона
- Средний балл на ЕГЭ выше на 20-40%, средняя оценка на ОГЭ 4,2
- Знание деталей и нюансов поступления в вуз
- Знание ловушек экзаменов, четкий алгоритм решения и понимание приемов самопроверки
- Понимание структуры, формата экзамена, правил поведения и оформления работы
- Отсутствие страха перед экзаменами, сильная концентрация на успех, вера в свои силы
Марафон для учеников со всей России
- >300 000
учениковпрошли марафон и улучшили свой результат на экзамене по результатам прошлого марафона
- 3 000
школ-партнеровиз 206 городов ежегодно приглашают нас проводить мастер-классы по обучению, поступлению и профориентации
- 153университетавыступают на нашем форуме «Навигатор поступления» и вебинарах, в их числе МГУ, ВШЭ, МФТИ, СПбГУ, РАНХиГС и другие
Оплатить участие в марафоне
Купить курс и начать заниматься сейчас
Онлайн
Билет на марафон подготовки к ЕГЭ
5 пробных ЕГЭ с разбором второй части + 7-часовая консультация перед экзаменом
16 живых уроков • 30 уроков в записи • разбор 50 тем ЕГЭ • 1200 заданий из актуальных материалов ФИПИ
Выбрать и оплатить
Старт за 490 рублей
Второй платеж через 30 дней 3500 рублей
Артём Мушта
Методист курса
- Старший преподаватель
- Автор-методист учебных пособий, разработчик образовательных программ MAXIMUM Education
- Преподаватель СПбГУ
- Тренер-наставник профориентационных программ
- Балл ЕГЭ: 100 баллов
Каждый ученик России может добиться высоких результатов на ЕГЭ! Для этого я и моя команда из 50+ преподавателей собрали самые эффективные инструменты подготовки к экзамену в одном марафоне