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ЕГЭ ОГЭ

Всероссийский марафон подготовки к ЕГЭ

2 месяца интенсивной подготовки к экзаменам для всех учеников РФ от 490 руб.
Купить
При поддержке
Для кого
ученики 10-11 класса
Длительность
2 месяца
Старт групп
1 апреля — 31 мая
Обучение
онлайн

Что будет на марафоне?

1
Разбор 1200 заданий из актуальных материалов ФИПИ
2
5 пробных экзаменов, 2 из них с разбором
3
7-часовая встреча с преподавателем перед экзаменом
4
160 живых уроков и 30 уроков в записи по всем предметам ЕГЭ
5
Полный разбор 50 тем из ЕГЭ по каждому предмету
6
Лекция о выборе вуза, подаче документов, поступлении

6 причин записаться на марафон

Open book
Курс без воды Сконцентрированный контент для подготовки к ЕГЭ
You are not alone
Ты не один Сообщество ребят со всей РФ для знакомства, обмена опытом и поддержки
Education
Обучение онлайн Все, что нужно для подготовки, в личном кабинете. Не нужно искать информацию в интернете
For everyone
Для всех учеников РФ Участвовать в марафоне может каждый ученик России
Online
Онлайн-платформа Все лекции, домашние задания, видео и материалы находятся в личном кабинете ученика
Fire
Масштабный движ За 2 месяца создадим большую тусу абитуриентов и приведем к результату. Драйв, мотивация, огонь 🔥

Оплатить участие в марафоне

Купить курс и начать заниматься сейчас

Предметы
Онлайн
Билет на марафон подготовки к ЕГЭ
5 пробных ЕГЭ с разбором второй части + 7-часовая консультация перед экзаменом
16 живых уроков • 30 уроков в записи • разбор 50 тем ЕГЭ • 1200 заданий из актуальных материалов ФИПИ
Старт за 490 рублей
Второй платеж через 30 дней 3500 рублей
Выбрать и оплатить

Результаты учеников после марафона

  • Средний балл на ЕГЭ выше на 20-40%, средняя оценка на ОГЭ 4,2
  • Знание деталей и нюансов поступления в вуз
  • Знание ловушек экзаменов, четкий алгоритм решения и понимание приемов самопроверки
  • Понимание структуры, формата экзамена, правил поведения и оформления работы
  • Отсутствие страха перед экзаменами, сильная концентрация на успех, вера в свои силы

Марафон для учеников со всей России

  • >300 000
    учеников
    прошли марафон и улучшили свой результат на экзамене по результатам прошлого марафона
  • 3 000
    школ-партнеров
    из 206 городов ежегодно приглашают нас проводить мастер-классы по обучению, поступлению и профориентации
  • 153
    университета
    выступают на нашем форуме «Навигатор поступления» и вебинарах, в их числе МГУ, ВШЭ, МФТИ, СПбГУ, РАНХиГС и другие

  • Высшая школа экономики
  • Навигатор поступления
  • 1755
  • Политех
  • Сколково
  • Фипи

    Оплатить участие в марафоне

    Купить курс и начать заниматься сейчас

    Предметы
    Онлайн
    Билет на марафон подготовки к ЕГЭ
    5 пробных ЕГЭ с разбором второй части + 7-часовая консультация перед экзаменом
    16 живых уроков • 30 уроков в записи • разбор 50 тем ЕГЭ • 1200 заданий из актуальных материалов ФИПИ
    Старт за 490 рублей
    Второй платеж через 30 дней 3500 рублей
    Выбрать и оплатить

    Артём Мушта

    Методист курса
    • Старший преподаватель
    • Автор-методист учебных пособий, разработчик образовательных программ MAXIMUM Education
    • Преподаватель СПбГУ
    • Тренер-наставник профориентационных программ
    • Балл ЕГЭ: 100 баллов
    Ковычки
    Каждый ученик России может добиться высоких результатов на ЕГЭ! Для этого я и моя команда из 50+ преподавателей собрали самые эффективные инструменты подготовки к экзамену в одном марафоне

    Отзывы учеников