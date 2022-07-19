Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Русский язык
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Развернутые ответы
Сочинение 9.2 Методы сжатия текста Говорение Сочинение 9.3 Сочинение 9.1
Работа с текстом
Лексический анализ текста Средства выразительности Анализ содержания текста
Синтаксис и пунктуация
Разные виды придаточного СПП Синтаксический анализ текста Пунктуационный анализ текста Сказуемые. Виды сказуемого Понятие о сложном предложении Знаки препинания в предложениях с разными придаточными ССП Основные единицы синтаксиса БСП Грамматическая основа Подлежащее. Виды подлежащего
Орфография
Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание суффиксов причастий Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание НЕ с различными частями речи Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание гласных в корнях с чередованием Орфографический анализ текста Правописание Н и НН в отыменных прилагательных

Сочинение

Критерии оценки сочинения – рассуждения