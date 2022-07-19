Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Русский язык
Развернутые ответы
Сочинение 9.2 Методы сжатия текста Говорение Сочинение 9.3 Сочинение 9.1
Работа с текстом
Средства выразительности Анализ содержания текста Лексический анализ текста
Синтаксис и пунктуация
Знаки препинания в предложениях с разными придаточными Грамматическая основа Разные виды придаточного СПП Пунктуационный анализ текста Подлежащее. Виды подлежащего Синтаксический анализ текста Сказуемые. Виды сказуемого Понятие о сложном предложении ССП Основные единицы синтаксиса БСП
Орфография
Орфографический анализ текста Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание НЕ с различными частями речи Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание суффиксов причастий
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Сочинение

Критерии оценки сочинения – рассуждения