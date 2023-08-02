Этот курс для вас, если вы хотите
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Получать удовольствие от работы


Чувствовать уверенность в себе и знать, что любая задача вам под силу

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Быть с коллегами на одной волне


Профессионально разбираться в сложных темах, чтобы быстро подключаться к рабочим задачам

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Стать экспертом


Успешно справляться с задачами разной сложности и находить эффективные решения

А ещё вы научитесь

Решать простые экономические задачи на вклады и кредиты

Находить процент от числа и число по проценту разными способами

Применять на практике формулы статистики и теории вероятностей

Решать системы линейных уравнений с помощью матриц

Работать с преобразованиями выражений, решать различные типы уравнений и их систем

Анализировать функции и строить эскизы графиков функций

Что будет на курсе

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Два месяца теории и практики
Начнём с повторения базы, а дальше разберём темы посложнее.
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Онлайн-занятия с преподавателем
Занятия проходят по расписанию — 2 раза в неделю. На первом вы повторите теорию, а на втором — отработаете пройденный материал на практических задачах
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Домашние задания по каждой теме
Чтобы закрепить всё, что узнали на занятиях. Можно выполнять в мобильном приложении в своём темпе в удобное время
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Индивидуальный подход
Вы пройдёте тестирование перед началом занятий, чтобы понять, какие темы нужно подтянуть. Будете мониторить прогресс вместе с вашим преподавателем
Как попасть на курс
1. Заполните форму. В поле "электронная почта" введите вашу личную корпоративную почту.

2. Дождитесь письма на корпоративную почту с инструкцией, как войти в учебное пространство на нашей платформе.