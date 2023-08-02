Этот курс для вас, если вы хотите
Получать удовольствие от работы
Чувствовать уверенность в себе и знать, что любая задача вам под силу
Быть с коллегами на одной волне
Профессионально разбираться в сложных темах, чтобы быстро подключаться к рабочим задачам
Стать экспертом
Успешно справляться с задачами разной сложности и находить эффективные решения
А ещё вы научитесь
Решать простые экономические задачи на вклады и кредиты
Находить процент от числа и число по проценту разными способами
Применять на практике формулы статистики и теории вероятностей
Решать системы линейных уравнений с помощью матриц
Работать с преобразованиями выражений, решать различные типы уравнений и их систем
Анализировать функции и строить эскизы графиков функций
Что будет на курсе
Два месяца теории и практики
Начнём с повторения базы, а дальше разберём темы посложнее.
Онлайн-занятия с преподавателем
Занятия проходят по расписанию — 2 раза в неделю. На первом вы повторите теорию, а на втором — отработаете пройденный материал на практических задачах
Домашние задания по каждой теме
Чтобы закрепить всё, что узнали на занятиях. Можно выполнять в мобильном приложении в своём темпе в удобное время
Индивидуальный подход
Вы пройдёте тестирование перед началом занятий, чтобы понять, какие темы нужно подтянуть. Будете мониторить прогресс вместе с вашим преподавателем
Как попасть на курс
1. Заполните форму. В поле "электронная почта" введите вашу личную корпоративную почту.
2. Дождитесь письма на корпоративную почту с инструкцией, как войти в учебное пространство на нашей платформе.
2. Дождитесь письма на корпоративную почту с инструкцией, как войти в учебное пространство на нашей платформе.