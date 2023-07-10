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Москва

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Освой профессию будущего с нуля

Период набора

15 июля - 31 августа

Период обучения

сентябрь - май 2024

Формат занятий

онлайн или очно

Выберите свой курс

Программирование на Python с нуля


Создание сайтов с нуля


Графический дизайн с нуля﻿


Кибербезопасность с нуля﻿


Создание игр для начинающих


Программирование для непрограммистов


Зерокодинг


Информатика на Python


Информатика на Python


Почему сейчас стоит записаться на IT-курс?

Ценные знания

Научим тебя навыкам, которые ценят такие крупные IT-компании как: VK, Yandex, Сбер и многие другие

Легкий старт

На курсе ты начнешь собирать свои первые проекты для портфолио, а после сможешь найти стажировку или даже работу в IT-команде

Не придется скучать

Создавай алгоритмы как у Netflix, программируй чат-боты, верстай сайты, разрабатывай игры и нейросети – в IT некогда скучать

+10 баллов на ЕГЭ

Знания после курса помогут успешно сдать экзамен на высокий балл и получить 10 дополнительных баллов к результату ЕГЭ

Как проходит обучение на курсе

Онлайн-формат
Занимайся из любой точки мира и делись идеями с одногруппниками в удобном чате
  • одно онлайн-занятие в неделю
  • до 25 человек в группе
Очный формат
Занимайся в атмосфере IT-стартапа и заводи новых друзей
  • очное и онлайн-занятия раз в неделю
  • до 15 учеников в группе
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База знаний

Материалы и уроки в записи доступны 24/7, не отстанешь, даже если пропустишь занятие

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Теория и практика

Все новые знания ты сразу применишь на практике в своих учебных проектах

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Стажировка

Уже после создания первых проектов можно начать карьеру в MAXIMUM Education

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Мастер-классы

Получишь эксклюзивные советы от программистов из ведущих IT-компаний

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Телеграм бот

Напоминает ученику об уроках и ДЗ, скидывает мотивационные сообщения и мемы

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Поддержка куратора

Ответит на все твои вопросы и сделает обучение комфортным, интересным и эффективным

И это еще не всё!

Помимо основных фишек курса, у нас есть бонусы, которые тебя приятно удивят;)
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