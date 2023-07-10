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Освой профессию будущего с нуля
Период набора
15 июля - 31 августа
Период обучения
сентябрь - май 2024
Формат занятий
онлайн или очно
Почему сейчас стоит записаться на IT-курс?
Ценные знания
Научим тебя навыкам, которые ценят такие крупные IT-компании как: VK, Yandex, Сбер и многие другие
Легкий старт
На курсе ты начнешь собирать свои первые проекты для портфолио, а после сможешь найти стажировку или даже работу в IT-команде
Не придется скучать
Создавай алгоритмы как у Netflix, программируй чат-боты, верстай сайты, разрабатывай игры и нейросети – в IT некогда скучать
+10 баллов на ЕГЭ
Знания после курса помогут успешно сдать экзамен на высокий балл и получить 10 дополнительных баллов к результату ЕГЭ
Как проходит обучение на курсе
- одно онлайн-занятие в неделю
- до 25 человек в группе
- очное и онлайн-занятия раз в неделю
- до 15 учеников в группе
Материалы и уроки в записи доступны 24/7, не отстанешь, даже если пропустишь занятие
Все новые знания ты сразу применишь на практике в своих учебных проектах
Уже после создания первых проектов можно начать карьеру в MAXIMUM Education
Получишь эксклюзивные советы от программистов из ведущих IT-компаний
Напоминает ученику об уроках и ДЗ, скидывает мотивационные сообщения и мемы
Ответит на все твои вопросы и сделает обучение комфортным, интересным и эффективным