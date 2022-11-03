📚 Бесплатная профориентация
Поможем сделать осознанный выбор профессии, выявить склонности и способности ребенка
Результаты профориентации с MAXIMUM Education
Ребенок знает о своих талантах и умеет их применять
Цели понятны и мотивируют двигаться дальше
Уверенность в выборе профильных предметов
Имеете представление о востребованных профессиях
Найдено 1 предложение
🌐 Онлайн
🙋♀️ 1 на 1
📝 40 минут
Профориентация для 5 класса
«Как помочь ребенку выбрать будущую профессию»
- 📖 Пройдете профтест
- 🎓 Узнаете об основных востребованных профессиях
- 📚 Поймете, на какие предметы сделать основной упор
- 👩🏻💼 Получите разбор результатов с экспертом на консультации
- 👀 Научитесь лайфхакам по эффективному запоминанию информации
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