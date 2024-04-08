- 11-10 класс
- 9-8 класс
Для 8-11 классов
Бесплатная олимпиада по профориентации «Максимум профессий»
Решай практические кейсы, пойми, кем стать в будущем
Регистрация на олимпиаду откроется в сентябре 2024 года
5 профилей
Участники смогут
Узнать свои сильные стороны
Задания составлены так, чтобы попробовать себя в разных специальностях. Узнать, какие навыки нужны для решения задач и понять, где получается лучше всего
Познакомиться с профессиями
Узнаешь, какие задачи решают разные специалисты — от разработчика до дизайнера одежды — и поймёшь, что подходит именно тебе
Понять, как школа поможет в работе
Разберёшься, что пригодятся в карьере и как мотивировать себя на учёбу. Например, страховому агенту нужны выгодные условия для клиента — поможет математика
Получить призы
Все участники олимпиады получат сертификаты, а победители – именные дипломы