Узнать свои сильные стороны Задания составлены так, чтобы попробовать себя в разных специальностях. Узнать, какие навыки нужны для решения задач и понять, где получается лучше всего

Познакомиться с профессиями Узнаешь, какие задачи решают разные специалисты — от разработчика до дизайнера одежды — и поймёшь, что подходит именно тебе

Понять, как школа поможет в работе Разберёшься, что пригодятся в карьере и как мотивировать себя на учёбу. Например, страховому агенту нужны выгодные условия для клиента — поможет математика