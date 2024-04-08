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Москва

Для 8-11 классов

Бесплатная олимпиада по профориентации «Максимум профессий»

Решай практические кейсы, пойми, кем стать в будущем

Регистрация на олимпиаду откроется в сентябре 2024 года

5 профилей

Химия и биология
Математика и физика
История и обществознание
Математика и обществознание
Русский язык, литература и английский язык

Участники смогут

Узнать свои сильные стороны

Задания составлены так, чтобы попробовать себя в разных специальностях. Узнать, какие навыки нужны для решения задач и понять, где получается лучше всего

Познакомиться с профессиями

Узнаешь, какие задачи решают разные специалисты —  от разработчика до дизайнера одежды — и поймёшь, что подходит именно тебе

Понять, как школа поможет в работе

Разберёшься, что пригодятся в карьере и как мотивировать себя на учёбу. Например, страховому агенту нужны выгодные условия для клиента — поможет математика

Получить призы

Все участники олимпиады получат сертификаты, а победители – именные дипломы

Часто задаваемые вопросы