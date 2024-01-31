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Москва

Профессии в современной компании

На мастер-классе ты:


  • узнаешь, что такое универсальные профессии и кто к ним относится​


  • познакомишься с ключевыми направлениями внутри компаний: финансы, HR, маркетинг, юриспруденция и продажи ​


  • разберешься, как можно выбрать из них наиболее интересные для себя​


  • узнаешь, какие первые шаги можно предпринять уже сейчас, чтобы погрузиться в профессию

Для кого:

учащихся 5-11 классов

Когда:

7 февраля в 13:00

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