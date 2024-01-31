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- Цифровые профессии
Профессии в современной компании
Профессии в современной компании
На мастер-классе ты:
- узнаешь, что такое универсальные профессии и кто к ним относится
- познакомишься с ключевыми направлениями внутри компаний: финансы, HR, маркетинг, юриспруденция и продажи
- разберешься, как можно выбрать из них наиболее интересные для себя
- узнаешь, какие первые шаги можно предпринять уже сейчас, чтобы погрузиться в профессию
Для кого:
учащихся 5-11 классов
Когда:
7 февраля в 13:00