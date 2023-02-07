Бесплатная проверка знаний

Ребенок пройдет тестирование по выбранным предметам и получит рекомендации
по улучшению успеваемости на консультации
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⭐ 6 класс
Проверка знаний
Бесплатное тестирование по основным школьным предметам
  • 📑 Ребенок пройдет проверку знаний по выбранным предметам
  • 👩‍🏫 Разберете результаты вместе с экспертом на индивидуальной консультации
  • 📚 Получите подробные рекомендации по улучшению успеваемости
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Вы сталкивались с этими проблемами?

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Ребенок не справляется с новыми предметами
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Сомневаетесь в эффективности обучения  с репетитором или в школе
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Ребенок не успевает сделать весь объем домашнего задания
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Оценки в школе становятся хуже и падает мотивация 