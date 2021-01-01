Курс на вуз

Персональная помощь в поступлении
выпускникам 2020-го года

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Всё, что нужно при поступлении в вуз

Три тренинга по 75 минут

Процедура ЕГЭ и борьба со стрессом 4 июля 16:00
Подача документов 11 июля 16:00
1-я, 2-я волны поступления 25 июля— 16:00

Помощь в апелляции

Проверка работы за 1 день

Персональная карта вузов

По фактическим баллам ЕГЭ

Личная беседа с экспертом

По всем вашим вопросам

Цена программы:
8 900 руб.
Старт:
4 июля (суббота)
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Поддержка абитуриентов от ЕГЭ до зачисления

Ты сдаёшь ЕГЭ

и знаешь, как справиться со стрессом на экзамене

Ты узнаёшь результаты

и получаешь помощь в апелляции

Ты выбираешь вуз

по персональной карте, составленной специалистами по твоим баллам

Ты подаёшь документы

со знанием всех формальностей, актуальных в 2020-м

Лучшие наставники -инсайдеры

Сами сдавали экзамены, выбирали профессию и искали работу в условиях современного рынка, поэтому знают тренды и как с ними жить

Прошли методическое обучение и умеют работать с подростками: понятно объясняют, отвечают на вопросы и мотивируют

Изнутри знают систему образования в России и реальные перспективы трудоустройства после обучения

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