Курс на вуз
Персональная помощь в поступлении
выпускникам 2020-го года
Персональная помощь в поступлении
выпускникам 2020-го года
Проверка работы за 1 день
По фактическим баллам ЕГЭ
По всем вашим вопросам
и знаешь, как справиться со стрессом на экзамене
и получаешь помощь в апелляции
по персональной карте, составленной специалистами по твоим баллам
со знанием всех формальностей, актуальных в 2020-м
Сами сдавали экзамены, выбирали профессию и искали работу в условиях современного рынка, поэтому знают тренды и как с ними жить
Прошли методическое обучение и умеют работать с подростками: понятно объясняют, отвечают на вопросы и мотивируют
Изнутри знают систему образования в России и реальные перспективы трудоустройства после обучения