8 800 775 53 81
Москва

Консультация с экспертом для 10-11 классов

Сделайте первый шаг к вузу мечты

Поможем выбрать направление, подготовиться к экзаменам и составить план поступления

Длительность

40 минут

Формат

Онлайн

Время

Любое удобное

Почему важно определиться с вузом уже сейчас?

Готовиться правильно

Будете готовиться только по нужным предметам и не потратите время на бесполезную подготовку

Узнать об университете всё

Успеете изучить требования вуза, пройти олимпиады и собрать пакет документов для зачисления

Не тратить деньги

Повысите шанс поступления на бюджет и сэкономите примерно 1,2 миллиона рублей за 4 года обучения

Более 2 000 000 школьников сделали первый шаг к вузу мечты с MAXIMUM Education. Начните и вы!

imageDesktop

После консультации вы сможете

https://maximumtest-site.storage.yandexcloud.net/info-about-course/fe9228b1-fff0-41da-b3a4-0f102a50a0d0-%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202023-01-31%20162811.png

Выбрать направление

Поймете различия университетов и определитесь с предметами для сдачи ЕГЭ

https://maximumtest-site.storage.yandexcloud.net/info-about-course/62c9d832-9518-4e60-bfbc-f06e98f03105-%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202023-01-31%20162832.png

Подготовиться к ЕГЭ

Найдете пробелы в знаниях и построите личную стратегию подготовки к экзаменам

https://maximumtest-site.storage.yandexcloud.net/info-about-course/813eab54-e64d-4b62-8514-3749ff5d7758-%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202023-01-31%20162853.png

Поступить на бюджет

Разберетесь в процессе зачисления: поиск бюджетных мест, сбор документов и соблюдение сроков

Ваш эксперт

На постоянной основе следит за изменениями в поступлении
Поможет выбрать верное направление обучения, предметы для сдачи экзамена и вуз
Поделится советами по поступлению на бюджет, которые подойдут именно вам
В курсе, чем отличаются вузы: какие у них плюсы и недостатки

Получите личную стратегию поступления в вуз мечты

С вами свяжется эксперт и назначит удобное время для онлайн-консультации

Как еще с нами можно связаться
Выберите класс

Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных﻿

Согласен на получение маркетинговых рассылок

Как еще с нами можно связаться